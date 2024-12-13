Израиль получил возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана

Армия обороны Израиля после ослабления иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и падения режима Башара Асада в Сирии получила возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) считает, что Иран, оказавшийся в изоляции после краха сирийского режима и потери влияния своей ключевой марионеточной группировки "Хезболла" в Ливане, может ускорить реализацию своей ядерной программы.

В попытке восполнить утраченные силы сдерживания Тегеран, вероятно, продолжит разработку ядерного оружия, и при таком сценарии израильское руководство может принять решение о превентивных ударах по иранским объектам, пишет The Times of Israel.

Реализация такого намерения стала возможна после того, как более 85% противовоздушных систем режима Асада были уничтожены во время недавних авиаударов. По словам военных, такое преимущество в воздухе над Сирией может обеспечить более безопасный пролет для самолетов израильских ВВС для нанесения удара по Ирану.

В Сирии было уничтожено 107 отдельных компонентов ПВО и еще 47 радаров. Эти цифры включают 80% систем ПВО малой и средней дальности, известной как Панцирь-С1, и 90% российских систем ПВО средней дальности Бук.

"Сирийская система противовоздушной обороны является одной из самых мощных на Ближнем Востоке, и нанесенный ей удар является значительным достижением преимущества ВВС в регионе", — говорится в заявлении ЦАХАЛА.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.

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