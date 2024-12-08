Нетаньяху отдал приказ израильской армии захватить буферную зону в Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.

Об этом сообщает Sky News.

Беньямин Нетаньяху сказал, что соглашение о разграничении с Сирией 1974 года "развалилось", поэтому он "приказал [военным] захватить буферную зону и командные позиции поблизости".

"Мы не позволим ни одной враждебной силе закрепиться на нашей границе", – сказал он.

Израиль оккупировал Голанские высоты с 1967 года и с тех пор эта территория была буферной зоной.

При этом израильский премьер назвал свержение режима Асада "историческим днем".

Сирийского президента Башара Асада поддерживал Иран, главный враг Израиля в регионе.

После крушения режима президента Сирии Башара Асада появились сообщения о том, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот.

Напомним, Израиль также нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии. Предварительно целями были склады боеприпасов и оружия.

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