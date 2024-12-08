Нетаньяху отдал приказ израильской армии захватить буферную зону в Сирии

Израильский премьер назвал свержение режима Асада "историческим днем".
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.
Об этом сообщает Sky News.
Беньямин Нетаньяху сказал, что соглашение о разграничении с Сирией 1974 года "развалилось", поэтому он "приказал [военным] захватить буферную зону и командные позиции поблизости".
"Мы не позволим ни одной враждебной силе закрепиться на нашей границе", – сказал он.
Израиль оккупировал Голанские высоты с 1967 года и с тех пор эта территория была буферной зоной.
При этом израильский премьер назвал свержение режима Асада "историческим днем".
Сирийского президента Башара Асада поддерживал Иран, главный враг Израиля в регионе.
После крушения режима президента Сирии Башара Асада появились сообщения о том, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот.
Напомним, Израиль также нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии. Предварительно целями были склады боеприпасов и оружия.
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