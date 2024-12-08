"Варварское государство пало": Макрон о конце режима Асада в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии.

В своем сообщении в X (Twitter) французский лидер заявил: "Варварское государство пало, наконец".

“Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству, его терпению. В этот момент неопределенности я посылаю им свои пожелания мира, свободы и единства", – написал Макрон.

Он также добавил, что Франция будет продолжать поддерживать безопасность на Ближнем Востоке.

Напомним, что в Сирии оппозиционные силы заявили, что теперь контролируют власть в республике. О судьбе президента Башара аль-Асада, возглавлявшего страну с 2000 года и политика которого привела к гражданской войне, пока ничего неизвестно. Также пока нет информации о том, кто будет теперь управлять Сирией в это сложное время.