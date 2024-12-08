"Варварська держава впала": Макрон про кінець режиму Асада в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував падіння режиму Башара Асада у Сирії.

У своєму дописі в X (Twitter) французький лідер заявив: “Варварська держава впала, нарешті”.

“Я віддаю належне сирійському народу, його мужності, його терпінню. У цей момент невизначеності я посилаю їм свої побажання миру, свободи та єдності”, – написав Макрон.

Він також додав, що Франція продовжуватиме підтримувати безпеку на Близькому Сході.

Нагадаємо, що у Сирії опозиційні сили заявили, що відтепер контролюють владу в республіці. Про долю президента Башара аль-Асада, який очолював країну від 2000 року і політика якого привела до громадянської війни, нічого наразі невідомо. Також поки немає інформації про те, хто тепер керуватиме Сирією у цей складний час.