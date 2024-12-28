Родичів Башара Асада затримали в Лівані з фальшивими паспортами

Вони хотіли потрапити до Єгипту, але спроба провалилася.

Дружину та дочку одного з двоюрідних братів президента Сирії Башара Асада, режим якого повалили повстанці, заарештували з підробленими паспортами в столиці Лівану.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на ліванських правоохоронців та представників служби безпеки.

Йдеться про дружину Дураїда Асада - сина колишнього віцепрезидента Сирії Ріфаата Асада, дядька Башара Асада - Рашу Хазем та їхню дочку Шамс. Їх незаконно вивезли до Лівану — звідти вони мали летіти до Єгипту.

За словами чиновників, Ріфаат вилетів напередодні за своїм справжнім паспортом.

Ріфаат Асад, брат батька Башара Хафеза Асада, очолив артилерійський підрозділ, який обстріляв місто Хама і вбив тисячі людей.

Нагадаємо:

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у відповідь на місяці безперервних атак на цивільних з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Війська Асада втратили контроль над Алеппо. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Родина Асада залишила країну 7 грудня. Російським спецслужбам довелося приховувати операцію з вивезення сирійського лідера. Його втеча з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т. Втрата сигналу літака, за відомостями українських розвідників, була спланованим кроком.

Наразі відомо, що Асад та його рідні перебувають у Москві.

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