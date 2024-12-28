Родственников Башара Асада задержали в Ливане с фальшивыми паспортами

Они хотели попасть в Египет, но попытка провалилась.

Супругу и дочь одного из двоюродных братьев президента Сирии Башара Асада, режим которого свергли повстанцы, арестовали с поддельными паспортами в столице Ливана.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ливанских правоохранителей и представителей службы безопасности.

Речь идет о жене Дураида Асада — сыне бывшего вице-президента Сирии Рифаата Асада, дяде Башаре Асаде — Раше Хаземе и их дочери Шамсе. Их незаконно вывезли в Ливан — оттуда они должны были лететь в Египет.

По словам чиновников, Рифаат вылетел накануне по своему настоящему паспорту.

Рифаат Асад, брат отца Башара Хафеза Асада, возглавил артиллерийское подразделение, обстрелявшее город Хама и убившее тысячи людей.

Напомним:

Активные столкновения между мятежниками и сирийскими войсками начались 27 ноября. Наступление начали революционные силы Сирии в ответ на месяцы непрерывных атак на гражданских со стороны режима Асада в провинции Алеппо.

Войска Асада потеряли контроль над Алеппо. Впоследствии стало известно о потере режимом Асада города Хама – пятого по площади в стране. А уже 8 декабря режим Асада пал после наступления оппозиции на столицу Дамаск.

Семья Асада покинула страну 7 декабря. Российским спецслужбам пришлось скрывать операцию по вывозу сирийского лидера. Его бегство из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т. Потеря сигнала самолета, по сведениям украинских разведчиков, была спланированным шагом.

Известно, что Асад и его родные находятся в Москве.

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