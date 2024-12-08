Падение режима Башара Асада: в России сделали заявление

После переговоров президент Сирии Башар Асад уехал из страны и согласился передать власть мирным путем.

Такое заявление было сделано в российском Министерстве иностранных дел.

"Такое решение Асад принял в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта в Сирии. Россия в них не участвовала", — говорится в сообщении.

Президент Сирии покинул президентский пост и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, добавил Дмитрий Песков.

В российском МИДе также утверждают, что находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Между тем, угрозы безопасности российских военных баз на территории Сирии, мол, нет, но они находятся "в режиме повышенной боевой готовности".

Напомним, Главное управление разведки Украины сообщило, что российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад отдал в пользование РФ в качестве платы за защиту своего режима. Из Тартуса 8 декабря в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ.

8 декабря стало известно, что повстанцы против Асада захватили Дамаск и заявили о падении его режима.

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