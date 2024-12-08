Падение режима Асада в Сирии. Текстовый онлайн

В Сирии оппозиционные силы заявили, что теперь контролируют власть в республике. О судьбе президента Башара аль-Асада, возглавлявшего страну с 2000 года и политика которого привела к гражданской войне, пока ничего неизвестно. Также пока нет информации о том, кто теперь будет управлять Сирией в это сложное время.

Сайт ТСН.ua ведет прямую текстовую трансляцию с освещением событий в Сирии, власти которой в 2023 году признали оккупацию Россией 5 регионов Украины.

09:52 Оппозиция выпустила инструкции как вести себя повстанцам

Военное командование оппозиционных сил заявило, что "мы все должны объединиться и сотрудничать, чтобы представить самый лучший образ нашей революции и нашего народа" в исторический момент.

Оно выдало инструкции всем силам, пытающимся совершить переворот:

Категорически запрещается стрелять в воздух в любых обстоятельствах, поскольку это вызывает панику среди гражданского населения и ставит под угрозу жизнь невинных людей;

Запрещается вмешиваться в государственные учреждения и собственность, поскольку они законной собственностью народа. Наша обязанность – защищать и сохранять их и способствовать их развитию;

Запрещается посягать на любую частную собственность или наносить ей ущерб в любой форме. Щелкните здесь, чтобы поделиться в социальных сетях.

09:47 Трамп объявил о бегстве Асада после потери поддержки России

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной платформе Truth Social заявил, что Асад "сбежал из своей страны" из Сирии, потеряв поддержку России.

"Асада больше нет", – написал он. "Его защитник, Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите".

9:37 Как реагирует мир на падение власти в Сирии

Мы собрали важные международные заявления-реакции о том, что к власти в республике пришли повстанцы.

9:27 Израильские танки пересекли границу с Сирией

Сегодня, 8 декабря, танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вроде бы пересекли буферную зону и вошли в Сирию, сообщает The Times of Israel. По информации СМИ, Армия обороны Израиля планирует объявить об усилении ограничений для нескольких городов вблизи границы с Сирией после падения режима Асада в результате кампании повстанцев, часть групп которых считаются исламистскими.

9:12 Башар Асад мог вылететь в Москву

Президент Сирии Башар аль-Асад вчера поздно вечером покинул Дамаск, вылетев на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил высокопоставленный израильский чиновник, которого цитирует издание Walla. Чиновник предположил, что Асад, возможно, намерен отправиться в Москву, хотя на данном этапе нет никаких доказательств того, что он покинул Сирию.

Высокопоставленный американский чиновник также подтвердил Walla, что США отслеживали отъезд Асада из Дамаска, добавив: "Мы полагали, что он планировал вылететь в Россию". Дальнейшие подробности по поводу цели поездки остаются непонятными.

9:00 Кадры из захваченного президентского дворца в Дамаске

8:55 Премьер-министр Сирии готов передать свои функции

Сирийский глава правительства Мохаммед Гази Джалили заявил, что правительство готово "протянуть руку" оппозиции и передать свои функции переходному правительству.

"Я нахожусь в своем доме и никуда не уезжал, и это потому, что я принадлежу к этой стране", - сказал он в своем видеообращении.

Он даже планирует уже утром прибыть на рабочее место и продолжить работу. Джалили призвал сирийских граждан не портить государственную собственность.

При этом он не сообщил ничего о пребывании Башара Асада.

8:47 Сирийская армия убеждает, что продолжает бои

Агентство Reuters выпустило сообщение якобы от представителей воюющей на стороне Асада сирийской армии о том, что они якобы продолжают военные действия против повстанцев в городах Хама и Хомс, а также в сельской местности Дераа.

8:39 Новая карта сирийских регионов, под контролем оппозиционных сил

Агентство Al Jazeera опубликовало новую карту, согласно которой Дамаск контролируется силами повстанцев. Западный регион Латакия, где находится военно-воздушная база России, пока под властью режима. Курдские военные удерживают северные и восточные регионы, а на северной границе с Турцией действует так называемый турецкий пояс безопасности. Только в центре республики можно увидеть небольшие территории под контролем террористов "Исламского государства".

8:34 Оппозиции контролирует государственное телевидение.

Оппозиция передала свое первое заявление сирийцам через государственное телевидение. "Город Дамаск освобожден, — сказал один человек, одетый в гражданскую одежду, — тирана Башара аль-Асада свергнута. Все заключенные освобождены из дамасской тюрьмы. Мы желаем всем нашим бойцам и гражданам сохранять и поддерживать собственность сирийского государства. Да здравствует Сирия".