Режим Асада мертв. Международная реакция

Сирийская оппозиция после своего масштабного наступления, начавшегося 27 ноября этого года и молниеносного захвата главных городов республики, объявила о падении власти в стране. Повстанцы сняли кадры с президентского дворца, а также выпустили по государственному телевидению заявление о падении режима действующего президента Башара аль-Асада.

Страны уже начали выпускать свои заявления на происходящее в стране.

Реакция Катара

Государственный министр Катара Мохаммед бин Абдулазиз аль-Хулайфи заявил, что его страна будет "полностью поддерживать политический процесс, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2254", согласно которой является призыв к прекращению военных действий и политическому разрешению сирийского конфликта.

"Мы полностью двигаемся в направлении систематических, но также и процедурных шагов, которые обеспечат стабильность для сохранения единства и территориальной целостности сирийского народа", – сказал аль-Хулайфи.

"Конфликт проходит между сирийским режимом и самими сирийцами, а не между Сирией и другими странами, - сказал министр. Поэтому мы полностью поддерживаем любой путь, который обеспечит решение этих вопросов".

Реакция США

Накануне в Париже избранный президент Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии, где повстанческие силы угрожают правительству Башара Асада.

"Сирия – это беспорядок, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с этим ничего общего. Это не наша война. Пусть все идет, как идет. Не ввязывайтесь!"

По словам Трампа, если Россия будет вытеснена из Сирии, это "на самом деле может быть самым лучшим, что может с ней произойти", потому что "Россия никогда не получала большую выгоду от Сирии".

Реакция Ирака

Как сообщает агентство Al-Jazeera, незадолго до падения режима в Сирии официальные лица Ирака говорили, что они не хотят просто стоять и наблюдать за происходящим в Сирии.

Наибольший страх и беспокойство, о которых заявили иракские официальные лица, состоит в том, что они не хотят, чтобы какой-либо экстремизм или «терроризм», как они это назвали, экспортировался через границу между Сирией и Ираком.

Они сказали, что Ирак заплатил огромную цену в прошлом, главным образом между 2014 и 2017 годами, когда боевиков ИГИЛ контрабандой переправили через границу в Ирак. ИГИЛ в тот период уничтожила много жизней и значительную часть ресурсов страны.

Министерство внутренних дел Ирака вчера сообщило, что 2750 сирийцев пересекли границу с Ираком. Среди них 2000 солдат режима Асада, которые пересекли границу в полном снаряжении и передали снаряжение вооруженным силам Ирака.

Реакция Израиля

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли заявил, что успехи оппозиции в Сирии "далеко не повод для радости" для его страны.

"Большая часть Сирии сейчас находится под контролем дочерних организаций "Аль-Каиды" и "ИГИЛ", — цитирует его слова израильская газета Hayom, очевидно, имея в виду недавно боевиков во главе с вооруженной группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам". вошли в Дамаск.

При этом он назвал положительным событием усиление возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) и расширение их контроля на северо-востоке страны.

Кроме того, министр убежден, что "Израиль должен оперативно восстановить свой контроль на горе Хермон [на оккупированных Голанских высотах] и установить новую линию обороны, основанную на линии прекращения огня 1974 года [с Сирией]".

Реакция Иордании

Иордания подтвердила важность сохранения стабильности и безопасности в Сирии.

"Мы подчеркиваем важность безопасности, стабильности и единства Сирии и призываем наших северных соседей восстановить эффективность своих институтов, — заявили чиновники. — Продолжается работа по укреплению состояния безопасности и стабильности в регионе".