Режим Асаду мертвий. Міжнародна реакція

Сирійська опозиція після свого масштабного наступу, який почався 27 листопада цього року і блискавичного захоплення головних міст республіки оголосила про падіння влади в країні. Повстанці відзняли кадри з президентського палацу, а також випустили через державне телебачення заяву про падіння режиму чинного президента Башара аль-Асада.

Країни вже почали випускати свої заяви на те, що відбувається у країні.

Реакція США

Напередодні у Парижі обраний президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії, де повстанські сили загрожують уряду Башара Асада.

"Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!"

За словами Трампа, якщо Росія буде витіснена з Сирії, це "насправді може бути найкращим, що може з нею статися", тому що "Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії".

Реакція Іраку

Як повідомляє агентство Al-Jazeera, незадовго до падіння режиму в Сирії офіційні особи Іраку казали, що вони не хочуть просто стояти і спостерігати за тим, що відбувається в Сирії.

Найбільший страх і занепокоєння, про які заявили іракські офіційні особи, полягає в тому, що вони не хочуть, щоб будь-який екстремізм або «тероризм», як вони це назвали, експортувався через кордон між Сирією та Іраком.

Вони сказали, що Ірак заплатив величезну ціну в минулому, головним чином між 2014 і 2017 роками, коли бойовиків ІДІЛ (ІДІЛ) контрабандою переправили через кордон до Іраку. ІДІЛ у той період знищила багато життів і значну частину ресурсів країни.

Міністерство внутрішніх справ Іраку вчора повідомило, що 2750 сирійців перетнули кордон з Іраком. Серед них 2000 солдатів режиму Асада, які перетнули кордон у повному спорядженні та передали спорядження збройним силам Іраку.

Реакція Ізраїлю

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Аміхай Чіклі заявив, що успіхи опозиції в Сирії "далеко не привід для радості" для його країни.

"Велика частина Сирії зараз перебуває під контролем дочірніх організацій" Аль-Каїди та ІДІЛ (ІДІЛ)", - цитує його слова ізраїльська газета Hayom, очевидно, маючи на увазі бойовиків на чолі зі збройним угрупованням "Гаят Тахрір аш-Шам", які нещодавно увійшли до Дамаска.

При цьому він назвав позитивною подією посилення очолюваних курдами Сирійських демократичних сил (SDF) і розширення їхнього контролю на північному сході країни.

Крім того, міністр переконаний що "Ізраїль повинен оперативно відновити свій контроль на горі Хермон [на окупованих Голанських висотах] і встановити нову лінію оборони, засновану на лінії припинення вогню 1974 року [з Сирією]".

Реакція Йорданії

Йорданія підтвердила важливість збереження стабільності і безпеки в Сирії.

"Ми підкреслюємо важливість безпеки, стабільності та єдності Сирії і закликаємо наших північних сусідів відновити ефективність своїх інститутів, - заявили посадовці. - Триває робота над зміцненням стану безпеки і стабільності в регіоні".