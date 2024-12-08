Падіння режиму Башара Асада в Сирії, що відбувається у країні 8 грудня: текстовий онлайн

У Сирії опозиційні сили заявили, що відтепер контролюють владу в республіці. Про долю президента Башара аль-Асада, який очолював країну від 2000 року і політика якого привела до громадянської війни, нічого наразі невідомо. Також поки немає інформації про те, хто тепер керуватиме Сирією у цей складний час.

Сайт ТСН.ua веде пряму текстову трансляцію з висвітленням подій у Сирії, влада якої 2023 року визнала окупацію Росією 5 регіонів України.

9:37 Як реагує світ на падіння влади у Сирії

Ми зібрали важливі міжнародні заяви-реакції на те, що до влади у республіці прийшли повстанці.

9:27 Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією

Сьогодні, 8 грудня, танки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) начебто перетнули буферну зону і ввійшли до Сирії, повідомляє The Times of Israel. За інформацією ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю планує оголосити про посилення обмежень для кількох міст поблизу кордону з Сирією після падіння режиму Асада внаслідок кампанії повстанців, частина груп яких вважається ісламістськими.

9:00 Кадри з захопленого повстанцями президентського палацу в Дамаску

8:56 Курдські військові привітали падіння режиму

"Ці зміни дають можливість побудувати нову Сирію, засновану на демократії і справедливості, яка забезпечить права всіх сирійців", - заявив у письмовій заяві Мазлум Абді, лідер Сирійських демократичних сил, вітаючи падіння "авторитарного режиму в Дамаску".

Фото: Associated Press

Очолюване курдами угруповання має значну присутність на північному сході Сирії, де протягом багатьох років зіштовхується з екстремістським угрупованням "Ісламська держава" і підтримуваними Туреччиною повстанцями.

8:55 Прем'єр-міністр Сирії готовий передати свої функції

Сирійський очільник уряду Мохаммед Газі Джалілі заявив, що уряд готовий "простягнути руку" опозиції і передати свої функції перехідному уряду.

"Я перебуваю в своєму будинку і нікуди не виїжджав, і це тому, що я належу цій країні", - сказав він у своєму відеозверненні.

Він навіть планує вже вранці прибути на робоче місце і продовжити роботу. Джалілі закликав сирійських громадян не псувати державну власність.

Водночас він не повідомив нічого про місцеперебування Башара Асада.

8:47 Сирійська армія переконує, що продовжує бої

Агентство Reuters випустило повідомлення нібито від представників сирійської армії, яка воює на боці Асада, про те, що нібито продовжує військові дії проти повстанців у містах Хама і Хомс, а також у сільській місцевості Дераа.

8:39 Нова мапа сирійських регіонів, які під контролем опозиційних сил

Агентство Al Jazeera опублікував нову мапу, згідно з якою, Дамаск контролюється силами повстанців. Західний регіон Латакія, де розташована військова-повітряна база Росії, поки під владою режиму. Курдські військові утримують північні і східні регіони, а на північному кордоні з Туреччиною діє так званий турецький пояс безпеки. Лише у центрі республіки можна побачити невеликі території під контролем терористів "Ісламської держави".

8:34 Опозиція контролює державне телебачення

Опозиція передала свою першу заяву до сирійців через державне телебачення. "Місто Дамаск звільнено, - сказав один чоловік, одягнений у цивільний одяг, - тирана Башара аль-Асада повалено. Всі ув'язнені звільнені з дамаської в'язниці. Ми бажаємо всім нашим бійцям і громадянам зберігати і підтримувати власність сирійської держави. Хай живе Сирія".

8:20 Літак Іл-76Т з номером SYR9218, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі, свідчать дані FlightRadar. Наразі нічого невідомо про місцеперебування самого диктатора та його родини.