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Правив близько 30 років: у Сирії масово зносять статуї батька Асада (фото)

Правив близько 30 років: у Сирії масово зносять статуї батька Асада (фото)

У Сирії повалили статую Хафеза Асада, батька Башара Асада, який правив близько 30 років / Фото: Associated Press

Сирійці продовжують святкувати повалення режиму.

У Сирії повалили статую Хафеза Асада – батька Башара Асада. Він правив близько 30 років.

Про це повідомляє Associated Press.

На оприлюднених фото та відео видно повалені статуї покійного президента Сирії Хафеза аль-Асада в Дамаску та інших містах Сирії. Очолювані ісламістами повстанці оголосили, що вони захопили Дамаск у блискавичному наступі 8 грудня, змусивши президента Башара аль-Асада втекти та припинити п’ять десятиліть правління партії "Баас" в Сирії.

Нагадаємо, Збройна опозиція Сирії заявляє, що її бійці захопили столицю Дамаск. Президент Башар Асад утік із країни. На вулицях Сирії справжнє свято.

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