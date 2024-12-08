Чи розвалиться Сирія після падіння Асада: думки політиків та експертів

Упродовж кількох десятиліть родина Асадів правила у Сирії та встановила диктаторський режим. З 2000 року країну очолював Башара аль-Асада, політика якого привела до громадянської війни. У грудні опозиційні сили Сирії заявили, що відтепер контролюють владу в республіці.

З 2000 року країну очолював Башара аль-Асада, політика якого привела до громадянської війни. У грудні опозиційні сили Сирії заявили, що відтепер контролюють владу в республіці.

Відомо, що сирійський диктатор із сім’єю прилетів до Москви, а хто очолюватиме Сирію наразі невідомо.

ТСН.ua зібрав можливі прогнози щодо майбутнього звільненої від диктатури держави.

Небезпека від різких змін

Падіння режиму Башара Асада – це переломний момент для Сирії, пише кореспондент BBC.

Асад прийшов до влади в 2000 році після смерті свого батька Хафеза, який правив країною 29 років. Їхні методи правління дуже схожі: обидва тримали диктатуру в країні. За словами журналіста кінець п'ятдесятилітнього правління сім'ї Асадів змінить баланс сил у регіоні.

Вплив Ірану значно зменшується, а Сирія під керівництвом Асада була частиною зв'язку між іранцями та Хезболлою, адже відігравала ключову роль для передачі зброї та боєприпасів цьому угрупованню.

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Сама Хезболла наразі серйозно ослаблена після річної війни з Ізраїлем, і її майбутнє по суті невизначене. Іран також підтримує єменських хуситів, а вони останнім часом неодноразово зазнавали авіаударів.

Усі ці фракції, а також збройні формування в Іраку та ХАМАС у Газі утворюють так звану "вісь опору" Тегерану, яка наразі серйозно ослаблена.

Цьому новому розподілу силу неймовірно радіють в Ізраїлі, де Іран розглядають як загрозу для існування.

Багато хто вважає, що цей наступ не міг би відбутися без благословення Туреччини. Туреччина, яка підтримує деяких повстанців у Сирії, заперечує підтримку угрупованню HTS, яке має коріння в Аль-Каїді та насильницьке минуле. Останніми роками угруповання показувало що змінило свою риторику, зокрема їхні останні повідомлення дипломатичні мають тон примирення.

Проте, більшість світових лідерів стурбовані спроможністю угрупування. Як зауважує журналіст ВВС, різкі зміни також можуть викликати вакуум у владі і, що небезпечно, і зрештою, призвести до хаосу та ще більшого насильства.

Сирія може стати притулком для терористів

Після падіння Асада Сирія може стати притулком для терористів, про це повідомив журналістам New York Times високопосадовець американського уряду.

У Вашингтоні із тривогою спостерігають за розвитком подій у Сирії та долею її хімічних арсеналів. Американські розвідувальні служби оцінюють, що армія Асада зберегла обмежені запаси хімічної зброї, включаючи боєприпаси, заряджені нервово-паралітичною речовиною зарин.

У США побоюються що запаси хімічної зброї можуть потрапити до рук радикалів. Зокрема, серед повстанців є ісламісти із угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам". Його лідер, колишній терорист Аль-Каїди Абу Мухаммад аль-Джулані стверджує, що його погляди стали помірними, але на Заході до нього як і раніше ставляться з великою підозрою.

Звільнення Сирії від іноземної присутності

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що падіння режиму родини Асадів, є унікальним процесом, який матиме потужні геополітичні наслідки для всього регіону. Про це він написав у соцмережі Facebook.

За його словами сирійський народ втомлений війною та хоче чимскоріше її завершити.

Експерт зауважує, руйнована економіка та інфраструктура потребує значних зусиль по їх відновленню. Політичні лідери повстанців усвідомлюють, період ейфорії мине дуже швидко і без дієвого перехідного уряду, який буде визнаний світом, неможливо провести нові вибори, які забезпечать легітимну владу.

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Ігор Семиволос зазначає, що необхідно розпочати масштабний внутрішньополітичний переговорний процес для визначення майбутнього територіального устрою Сирії та пошуку компромісів між різними угрупованнями.

На думку експерта, сценарій розпаду Сирії, як то відокремлення Латакії, або контрольованих курдами районів північно-східної Сирії є малоймовірним.

Одним зі своїх завдань угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" ставить перед собою - звільнення Сирії від іноземної присутності. Експерт зазначив, що окрім росіян та іранців, частину сирійської території контролюють Туреччина та Ізраїль.

Активізація дипломатії

Ілія Куса, аналітик "Українського інституту майбутнього", експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу висловився про події у Сирії. Він зазначив, що на зустрічі міністрів у Катарі може обговорюватися та конспект формування нового балансу сил у Сирії. Слід враховувати що чимало ісламських екстремістів підняли терористів Ісламської держави на сході, та посилення сирійських курдів, на яких зараз нападають протурецькі сили на північному сході.

"Стратегічна поразка Ірану на цьому напрямку вже очевидна. Це не призведе до краху здатності Тегерана проєктувати свою силу в регіоні, але удар буде суттєвим. Однак, як я вже писав, це несе і ризики і можливості для іранців", – зазначив Куса.

Ігар Тишкевич політичний аналітик зауважив, що контури нового уряду значною мірою визначатиме Анкара, з часткою впливу арабських монархів та, ймовірно, Ірану.

"Чому не РФ ? І тому, що, на відміну від перелічених зовнішніх сил, вона зробила лише одну ставку, працюючи з оточенням Асада. До речі, дивно, враховуючи її спроби працювати з кількома групами одночасно в "проблемних" африканських країнах", – зауважив Тишкевич.

Прогнози європейських політиків

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок зауважила, що Сирія не повинна потрапити до рук інших радикалів. Про це вона написала у соцмережі Х. За словами міністерки, наразі "неможливо точно сказати, що зараз відбувається в Сирії", але ясно одне – для мільйонів людей в Сирії кінець Асада означає перше велике полегшення після цілої вічності звірств, скоєних його режимом.

Бербок підкреслила, що зараз країна не повинна потрапити до рук інших радикалів – "незалежно від того, під якою ширмою вони прикриваються".

"Тому ми закликаємо сторони конфлікту взяти на себе відповідальність за всіх сирійців. Це включає в себе всебічний захист етнічних і релігійних меншин, таких як курди, алавіти або християни, а також інклюзивний політичний процес, який створить баланс між групами", – завада вона.

На думку міністерки, якщо ключові гравці всередині країни та за її межами нарешті почнуть діяти в інтересах сирійського народу, може розпочатися шлях до миру, наголосила Бербок.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи події у Сирії наголосив, що зараз головне відновити у країні порядок і не допускати порушень прав громадя, пише Укрінформ.

"Сирійський народ зазнав жахливих страждань.Тому кінець правління Асада в Сирії є доброю новиною", – сказав канцлер.

За його словами, Башар Асад пригноблював власний народ, на його совісті незліченна кількість життів, а багато людей були змушені залишити Сирію, приїхавши, зокрема, до Німеччини.

Зараз, заявив Шольц, важливо, щоб у Сирії був швидко відновлений правопорядок. Усі релігійні громади та всі меншини мають бути захищені зараз і в майбутньому. Німецький політик вважає можливим політичне врегулювання конфлікту в Сирії відповідно до резолюції 2254 Ради Безпеки ООН.

"Про тих, хто буде при владі в майбутньому, ми судитимемо залежно від того, чи дають вони можливість усім сирійцям жити гідно та самовизначатися, захищати суверенітет Сирії від зловмисного втручання третіх сторін і жити в мирі зі своїми сусідами", – зазначив Шольц.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала падіння режиму Башара Асада у Сирії, наголосивши, що це демонструє слабкість Росії та Ірану.

У своєму дописі в соцмережі X (Twitter) верховна представниця ЄС зауважила, що "процес відновлення Сирії буде довгим і складним". Однак вона переконана, що падіння Асада є позитивним "і довгоочікуваним" розвитком подій. "Це також свідчить про слабкість прихильників Асада – Росії та Ірану".

Майбутнє Сирії без росіян

У МЗС України прокоментували події в Сирії. Там зазначили, що вони демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України.

Крах режиму Асада також суттєво послабить експансіонізм Росії, яка роками використовувала сирійську територію, її ресурси та людей як плацдарм для поширення деструктивного впливу на Близькому Сході, розхитування регіональної стабільності та безпеки, створення осередків загроз для сусідніх із Сирією держав.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосив, що нині головна мета – відновити безпеку в Сирії та захистити людей від насильства. За словами міністра, необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог заради розбудови ефективно функціонуючих державних інституцій.

Важливо, аби сирійський народ зберіг єдність та цілісність своєї держави.

У МЗС переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від завершення російської присутності в цій державі. Всюди, де присутні російські військові чи найманці, вони несуть лише смерть, розруху, нестабільність та беззаконня.

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У МЗС висловили сподівання щодо двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском.

Нагдаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс також висловив думку, що події в Сирії демонструють можливість перемоги над Росією в Україні.

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