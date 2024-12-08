Прем’єр Польщі побачив у падінні режиму Асада можливість перемогти Росію

Сирійські повстанці оголосили, що взяли під свій контроль Дамаск 8 грудня.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пов'язав падіння сирійського режиму Башара Асада з можливістю перемогти Росію та її союзників.

Про це він написав у мережі Х, прокоментувавши антиурядове повстання у Сирії.

“Події в Сирії змусили світ ще раз усвідомити або, принаймні, світ мав би зрозуміти, що навіть найжорстокіший режим може впасти, а Росію та її союзників можна перемогти”, - вважає польський прем’єр.

Сирійські повстанці оголосили, що взяли під свій контроль Дамаск 8 грудня, ознаменувавши кінець понад двох десятиліть правління Башара Асада.

Згідно з повідомленнями, Асад втік з країни та отримав гуманітарний притулок у Москві разом із членами своєї сім’ї.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс також висловив думку, що події в Сирії демонструють можливість перемоги над Росією в Україні.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас відреагувала на падіння режиму Башара Асада в Сирії, наголосивши, що це є доказом слабкості Росії та Ірану.

Про те, що відбувається в Сирії 8 грудня читайте в текстовій онлайн трансляції ТСН.ua.

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