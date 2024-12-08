"Динамо" розгромило "Олександрію" в матчі лідерів УПЛ (відео)

"Динамо" розгромило "Олександрію" в центральному матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 3:0 .

У першому таймі "біло-сині" двічі вразили ворота суперника. На 36-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Денис Попов, головою замкнувши подачу Віталія Буяльського з кутового.

На 42-й хвилині столичний клуб подвоїв свою перевагу. Владислав Ванат отримав пас від Назара Волошина та влучно пробив у дальній нижній кут.

У другому таймі команда Олександра Шовковського довела справу до розгрому. На 55-й хвилині Ванат оформив дубль, скориставшись асистом Миколи Михайленка.

Після цього на 57-й хвилині матч переривався через повітряну тривогу. Через 40 хвилин команди змогли повернутися на поле, але рахунок до фінального свистка вже не змінився.

Огляд матчу "Динамо" – "Олександрія"

Таким чином, "Динамо" завдало "Олександрії" першої поразки в нинішньому розіграші чемпіонату України. Кияни перервали рекордну для олександрійського клубу безпрограшну серію в УПЛ, яка налічувала 20 матчів.

Завдяки цій перемозі "Динамо" (40 очок) одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ. "Олександрія" (37 балів) продовжує перебувати на другому місці. Третім йде "Шахтар" (33 пункти), який має матч у запасі.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "біло-сині" 16 грудня приймуть "Верес", а олександрійці 14 грудня на своєму стадіоні зіграють проти ЛНЗ.

Перед цим "Динамо" 12 грудня в Іспанії проведе матч 6-го туру основного раунду Ліги Європи, в якому суперником киян буде "Реал Сосьєдад".

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