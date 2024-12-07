Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок між лідерами чемпіонату України з футболу.

У неділю, 8 грудня, "Динамо" та "Олександрія" зійдуться в центральному матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Наразі "Динамо" (37 очок) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи "Олександрію" (37 балів) завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Третім йде "Шахтар" (33 пункти).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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