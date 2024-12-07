Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок между лидерами чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 8 декабря, "Динамо" и "Александрия" сойдутся в центральном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В настоящее время "Динамо" (37 очков) возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" (37 баллов) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Третьим идет "Шахтер" (33 пункта).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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