Асад вместе с семьей прилетел в Москву — что известно

Асаду и его семье предоставили убежище.

Сирийский диктатор Башар Асад бежал из Дамаска в Москву. Он с семьей прилетел в столицу РФ.

Об этом говорят российские пропагандисты, в частности, госинформагентство ТАСС.

Там ссылаются на собственные источники в Кремле и уверяют, что Асаду и его семье предоставили убежище.

Как уже сообщило Главное управление разведки Украины, РФ использовала дезинформацию об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, вроде бы вызванным авиакатастрофой. Так РФ прикрыла свою операцию по спасению Асада и его семьи.

Ранее в Сирии произошло падение режима Башара Асада. Оппозиционные силы заявили, что теперь контролируют власть в республике.

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