Жену экс-диктатора Асада могут лишить британского гражданства – BILD

Глава британского МИД заявил, что Асма Асад "не является желанным лицом в Соединенном Королевстве".

В МИД Великобритании заявили, что не позволят Асме Асад въехать в страну, если она захочет начать новую жизнь после развода в Лондоне.

Об этом пишет BILD.

Жена бывшего сирийского диктатора Башара Асада, Асма, имеет два гражданства – сирийское и британское, что теоретически дает ей возможность беспрепятственного въезда в Великобританию.

"В последние дни я слышал, что Асма Асад, возможно, гражданка Великобритании, которая может попытаться въехать в нашу страну. Хочу подчеркнуть, что она находится под санкциями и не является желанным лицом в Соединенном Королевстве", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми после окончательного свержения режима Асада в Сирии и его бегства в Россию.

При этом издание отмечает, что Асм Асад вообще могут лишить гражданства Великобритании. Однако британский премьер-министр Кир Стармер пока воздерживается от резких заявлений.

"Мы находимся на слишком ранней стадии, чтобы принимать решения", – подчеркнул Стармер.

Напомним, ряд турецких и арабских изданий сообщили, что жена Башара Асада больше не хочет жить в России. Как только сбежавший сирийский диктатор и его супруга попросили политического убежища у Путина, Асма Асад обратилась в российский суд с иском о разводе и требованием разрешить ей покинуть РФ.

Читайте также: