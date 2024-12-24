Дружину ексдиктатора Асада можуть позбавити британського громадянства – BILD

Глава британського МЗС заявив, що Асма Асад "не є бажаною особою у Сполученому Королівстві".

У МЗС Великобританії заявили, що не дозволять Асмі Асад в'їхати до країни, якщо вона захоче розпочати нове життя після розлучення у Лондоні.

Про це пише BILD.

Дружина колишнього сирійського диктатора Башара Асада, Асма, має два громадянства — сирійське та британське, що теоретично дає їй можливість безперешкодного в'їзду до Великобританії.

"В останні дні я чув, що Асма Асад, можливо, громадянка Великобританії, яка може спробувати в'їхати до нашої країни. Хочу наголосити, що вона перебуває під санкціями і не є бажаною особою у Сполученому Королівстві", – заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі після остаточного повалення режиму Асада в Сирії та його втечі у Росію.

При цьому видання зазначає, що Асму Асад взагалі можуть позбавити громадянства Великобританії. Проте британський прем'єр-міністр Кір Стармер поки що утримується від різких заяв.

"Ми знаходимося на надто ранній стадії, щоб приймати рішення", — підкреслив Стармер.

Нагадаємо, низка турецьких та арабських видань повідомили, що дружина Башара Асада більше не хоче жити в Росії. Як тільки сирійський диктатор, що втік, і його дружина попросили політичного притулку у Путіна, Асма Асад звернулася до російського суду з позовом про розлучення і вимогою дозволити їй залишити РФ.

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