Жінка вигадала дві вагітності, щоб отримати від чоловіка майже 2 млн грн аліментів: чому він нічого не помічав

Жінка у Британії нібито вигадала вагітність заради алміментів / © pexels.com

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У Великій Британії жінку звинуватили у тому, що вона інсценувала дві вагітності заради аліментів у розмірі 30 000 фунтів стерлінгів (приблизно 1 мільйон 787 тисяч гривень). Обман розкрився під час судових слухань щодо опіки та контактів із дітьми, коли адвокат жінки повідомив, що спільних дітей немає. Суд не знайшов жодних медичних записів про вагітність чи пологи.

Про це пише dailymail.com.

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Жінку звинуватили у вигаданій вагітності заради грошей

Як заявив суддя Вищого суду Британії, жінка інсценувала народження двох дітей, а потім отримала 30 000 фунтів стерлінгів у вигляді матеріальної допомоги від ймовірного батька в межах «складно організованої кампанії обману».

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Як було повідомлено в суді, жінка, як вважається, вигадала цю «жорстоку» історію з метою помсти чоловікові, який, як стверджується, знущався з неї та її сина, але її мотивом могло бути й шахрайство, оскільки вона отримала «значну суму грошей» від ймовірного батька.

Як жінці вдалось обманути чоловіка

Чоловік, особу якого не можна розкривати і якого в судовому процесі називали Джоном, вірив, що був поруч зі своєю партнеркою, яку в судових документах називали Джейн, протягом усього терміну її першого вагітності, і відчував те, що, на його думку, було її вагітним животом.

Він не був присутній під час нібито пологів і згодом не бачив вигадану дитину, оскільки його заарештували, але вона надіслала йому фотографії та знімок УЗД, зазначила суддя Джадд у письмовому рішенні.

Коли Джона звільнили і він примирився з Джейн, вона сказала йому, що дитина перебуває у родича, і що соціальні працівники заявили, що йому не дозволяється бачитися з дитиною.

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Як чоловік викрив жінку

Після народження нібито другої дитини та повідомлень про те, що жінка нібито продала обох дітей за 500 фунтів, чоловік, якому було трохи за 30, подав заяву про надання батьківських прав на тих, кого він вважав своїми дітьми.

Лише пізніше, після розгляду справи у Високому суді в лютому, він дізнався, що діти були вигадані; у своєму рішенні суддя Джадд зазначила, що, найімовірніше, цих дітей не існувало.

Пізніше суду стало відомо, що жінка мала надмірну вагу і не могла народити дітей, оскільки їй було за 50 і вона перебувала в періоді менопаузи.

Суддя додала, що виписки з банківського рахунку свідчать про те, що Джейн відвідувала солярій у той день, коли, за її словами, вона народила дитину.

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Пізніше Джейн пояснила, що голосове повідомлення, яке вона надіслала матері чоловіка і в якому було чутно плач немовляти, було записано шляхом відтворення відео з YouTube у фоновому режимі.

Чоловік заявив, що наприкінці 2022 року його партнерка повідомила йому про вагітність і зазначила, що з часом її стан став «очевидно вагітним», а її живіт описувався як «твердий, як у вагітної».

Джейн заявила в суді, що вона завжди мала велику статуру та великий живіт.

У травні 2023 року, коли мав народитися малюк, у пари сталася сварка, і вона зателефонувала в поліцію, звинувативши його в насильстві, після чого Джона заарештували й утримували під вартою кілька місяців, додала суддя.

Джейн надіслала вітчиму Джона повідомлення, в якому сказала, що дитина народилася, а також надсилала чоловікові фотографії немовляти та регулярні повідомлення про дитину.

Пара, яка познайомилася під час пандемії, відновила стосунки, і Джейн повідомила Джону, що знову вагітна, а народження дитини очікується в серпні 2024 року.

Однак незадовго до передбачуваної дати пологів між ними сталася сварка, і вони розійшлися, так і не примирившись.

Мати Джона бачила Джейн, яка, за її словами, була «явно вагітною», а згодом Джейн написала їй, що дитина народилася.

Незважаючи на розрив стосунків, Джон продовжував надсилати гроші на утримання Джейн та двох дітей — за даними The Times, загальна сума становила приблизно 30 000 фунтів стерлінгів.

Зрештою Джон «почав дуже хвилюватися щодо того, що сталося з дітьми», і в жовтні 2024 року подав заяву, щоб з’ясувати місцеперебування своїх дітей та спробувати домогтися батьківських прав.

Тоді Джейн подала заяву про видавання заборонного наказу проти Джона, стверджуючи, що зазнавала від нього словесне, фізичне та сексуальне знущання.

За даними The Telegraph, у цей період Джейн нібито розповіла Джону, що продала двох немовлят за 500 фунтів.

Під час слухання щодо видавання заборонного наказу адвокат Джейн заявила, що у неї не було дітей від Джона. Джейн сказала, що двічі пережила викидні.

Суддя Джадд зазначила, що на телефоні жінки не було жодних доказів народження дітей, а також не було жодних записів у місцевих органах влади чи поліції.

Суддя зазначила, що ця справа поставила її перед двома «вкрай малоймовірними» та «дивовижними сценаріями», але найімовірніше — що жінка «проводила кампанію обману, яка тривала близько трьох років, щоб змусити заявника повірити, що він стане, а потім і став, батьком дітей».

Суддя сказала: «Така поведінка була жорстокою, оскільки змусила чоловіка та його матір повірити, що у них є, відповідно, діти та онуки».

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