Женщина придумала две беременности, чтобы получить от мужчины почти 2 млн грн алиментов: почему он ничего не заметил

Женщина в Великобритании якобы симулировала беременность ради алиментов / © pexels.com

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В Великобритании женщину обвинили в том, что она инсценировала две беременности ради алиментов в размере 30 000 фунтов стерлингов (примерно 1 миллион 787 тысяч гривен). Обман раскрылся во время судебных слушаний по вопросу опеки и контактов с детьми, когда адвокат женщины сообщил, что общих детей нет. Суд не обнаружил никаких медицинских записей о беременности или родах.

Об этом пишет dailymail.com.

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Женщину обвинили в симуляции беременности ради денег

Как заявил судья Высшего суда Великобритании, женщина инсценировала рождение двоих детей, а затем получила 30 000 фунтов стерлингов в виде материальной помощи от предполагаемого отца в рамках «сложно организованной кампании обмана».

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Как было сообщено в суде, женщина, как полагают, придумала эту «жестокую» историю с целью отомстить мужчине, который, как утверждается, издевался над ней и ее сыном, но ее мотивом могло быть и мошенничество, поскольку она получила «значительную сумму денег» от предполагаемого отца.

Как женщине удалось обмануть мужчину

Мужчина, личность которого не подлежит разглашению и которого в ходе судебного разбирательства называли Джоном, был уверен, что находился рядом со своей партнершей, которую в судебных документах называли Джейн, на протяжении всей ее первой беременности, и ощущал то, что, по его мнению, было ее беременным животом.

Он не присутствовал во время якобы родов и впоследствии не видел вымышленного ребенка, поскольку его арестовали, но она прислала ему фотографии и снимок УЗИ, отметила судья Джадд в письменном решении.

Когда Джона освободили и он помирился с Джейн, она сказала ему, что ребенок находится у родственника и что социальные работники заявили, что ему запрещено видеться с ребенком.

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Как мужчина разоблачил женщину

После рождения якобы второго ребенка и появления сообщений о том, что женщина якобы продала обоих детей за 500 фунтов, мужчина, которому было чуть за 30, подал заявление о предоставлении родительских прав на тех, кого он считал своими детьми.

Лишь позже, после рассмотрения дела в Высшем суде в феврале, он узнал, что дети были выдуманы; в своем решении судья Джадд отметила, что, скорее всего, этих детей не существовало.

Позже суду стало известно, что женщина страдала избыточным весом и не могла родить детей, поскольку ей было за 50 и она находилась в периоде менопаузы.

Судья добавила, что выписки с банковского счета свидетельствуют о том, что Джейн посещала солярий в тот день, когда, по ее словам, она родила ребенка.

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Позже Джейн объяснила, что голосовое сообщение, которое она отправила матери мужчины и в котором слышался плач младенца, было записано путем воспроизведения видео с YouTube в фоновом режиме.

Мужчина заявил, что в конце 2022 года его партнерша сообщила ему о беременности и отметила, что со временем ее состояние стало «явно беременным», а ее живот описывался как «твердый, как у беременной».

Джейн заявила в суде, что у нее всегда было крупное телосложение и большой живот.

В мае 2023 года, когда должен был родиться малыш, у пары произошла ссора, и она позвонила в полицию, обвинив его в насилии, после чего Джона арестовали и содержали под стражей несколько месяцев, добавила судья.

Джейн отправила отчиму Джона сообщение, в котором сказала, что ребенок родился, а также присылала мужчине фотографии младенца и регулярно отправляла ему новости о ребенке.

Пара, познакомившаяся во время пандемии, возобновила отношения, и Джейн сообщила Джону, что снова беременна, а рождение ребенка ожидается в августе 2024 года.

Однако незадолго до предполагаемой даты родов между ними произошла ссора, и они расстались, так и не примирившись.

Мать Джона видела Джейн, которая, по ее словам, была «явно беременна», а позже Джейн написала ей, что ребенок родился.

Несмотря на разрыв отношений, Джон продолжал высылать деньги на содержание Джейн и двоих детей — по данным The Times, общая сумма составила примерно 30 000 фунтов стерлингов.

В конце концов Джон «начал очень переживать из-за того, что случилось с детьми», и в октябре 2024 года подал заявление, чтобы выяснить местонахождение своих детей и попытаться добиться родительских прав.

Тогда Джейн подала заявление о вынесении запретительного судебного приказа в отношении Джона, утверждая, что он подвергал ее словесным, физическим и сексуальным издевательствам.

По данным The Telegraph, в этот период Джейн якобы рассказала Джону, что продала двух младенцев за 500 фунтов.

В ходе слушания по вопросу о вынесении запретительного приказа адвокат Джейн заявила, что у нее не было детей от Джона. Джейн сказала, что дважды пережила выкидыши.

Судья Джадд отметила, что в телефоне женщины не было никаких доказательств рождения детей, а также не было никаких записей в местных органах власти или полиции.

Судья отметила, что это дело поставило ее перед двумя «крайне маловероятными» и «удивительными сценариями», но наиболее вероятно — что женщина «проводила кампанию обмана, длившуюся около трех лет, чтобы заставить заявителя поверить, что он станет, а затем и стал, отцом детей».

Судья сказала: «Такое поведение было жестоким, поскольку заставило мужчину и его мать поверить, что у них есть, соответственно, дети и внуки».

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