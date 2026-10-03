Её бросили младенцем в телефонной будке: спустя 30 лет она отблагодарила мужчину, который её спас

Женщина разыскала мужчину, спасшего ее младенцем

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В 1994 году новорождённую Эйприл бросили в телефонной будке на улице в Великобритании. Девочке было всего несколько часов, она страдала от переохлаждения, а пуповина все еще оставалась прикрепленной. Ее случайно нашел незнакомец, который сначала принял сверток за мусор. Спустя более 30 лет Эйприл решила отблагодарить мужчину, которого теперь называет своим отцом.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Эйприл родилась дома в ночь на 30 апреля 1994 года без помощи медиков. Вскоре после родов биологическая мать завернула новорожденную и оставила её в общественной телефонной будке в Лондоне на перекрёстке Деймс-роуд и Клинтон-роуд в Форест-Гейте. У новорождённой ещё была пуповина и переохлаждение.

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В ту ночь Джо Кэмпбелл пользовался телефонной будкой, чтобы позвонить своей матери в Гайану. Обычно родственники отвечали на его звонки, однако в этот раз около 22:00 никто не снял трубку. Мужчина вернулся домой, но из-за волнения около двух часов ночи снова пошёл к телефону.

Именно тогда он и заметил на полу сверток. Сначала Джо решил, что это мусор, а потом подумал, что кто-то оставил завернутую рыбу с картошкой фри. Подойдя поближе, мужчина увидел новорожденного ребенка.

Джо вызвал полицию и остался рядом с девочкой. Эйприл доставили в больницу, где ей оказали помощь в связи с переохлаждением. Впоследствии младенца передали под опеку социальных служб. Имя Эйприл девочка получила в честь месяца, в котором её нашли.

После этого социальные службы пытались установить личность матери. В местной прессе публиковали фотографии ребёнка и призывали людей, которые могли что-то знать о её происхождении, обратиться за помощью. Однако биологическая мать так и не откликнулась.

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Мужчина долгие годы не забывал о найденном ребенке

Для Джо эта история не закончилась после прибытия полиции. По словам Эйприл, мужчина регулярно звонил и спрашивал, как она себя чувствует, а также приходил в социальные службы, чтобы увидеться с ней.

У них даже сохранилась совместная фотография, на которой Джо держит маленькую Эйприл на руках. Мужчина также присылал ей подарки и открытки на день рождения и откладывал для неё деньги.

Впоследствии Эйприл усыновили. По её словам, когда ей было семь лет, Джо сообщили, что он больше не должен поддерживать с ней контакт.

Эйприл знала о своём отце благодаря книге с историей её жизни, которую получила после того, как узнала об усыновлении. Она говорит, что информация о Джо была одной из немногих положительных частей рассказа о её раннем детстве. Поэтому девушка решила, что однажды обязательно его найдёт.

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В то же время её жизнь в приёмной семье была нелегкой. Эйприл рассказала, что её приёмная мать тяжело заболела, а отец много работал. Она ухаживала за матерью и помогала заботиться о братьях и сестрах. Также, по словам женщины, в детстве она подвергалась жестокому обращению со стороны человека, старшего за неё.

В школе Эйприл также сталкивалась с издевательствами. Некоторые дети не верили в историю о том, как её нашли, а также обращали внимание на то, что она внешне отличалась от своей приёмной семьи.

Нашла Джо спустя 22 года

В 2016 году Эйприл решила публично рассказать свою историю. Она надеялась найти сразу двух человек — биологическую мать и Джо.

Результат не заставил себя долго ждать. По словам женщины, в течение 24 часов Джо связался с ней. К тому моменту с той ночи в телефонной будке прошло уже 22 года.

Эйприл рассказывает, что во время встречи они сразу обнялись, а сам мужчина показался ей знакомым. Она предполагает, что это могло быть связано с тем, что Джо был одним из первых людей, которые держали её на руках после рождения.

С тех пор они не теряли связи. Эйприл называет Джо своим отцом, а его детей считает братьями и сёстрами. По её словам, мужчина регулярно навещает её.

Биологическая мать жила совсем рядом

Впоследствии Эйприл удалось узнать больше и о своём происхождении. Оказалось, что у неё есть восемь биологических братьев и сестёр, а её биологическая мать на протяжении многих лет жила всего в нескольких минутах ходьбы от неё.

Одного из своих братьев Эйприл встретила ещё в подростковом возрасте в старшей школе, хотя тогда не знала всей истории. Позже с помощью одного из братьев или сестёр и частного детектива ей удалось разыскать мать.

Их встреча, по словам Эйприл, была короткой. Она пришла в дом этой женщины вместе с сестрой. Биологическая мать знала, кто перед ней, однако не захотела говорить о прошлом или объяснять, почему оставила новорождённую дочь.

Эйприл отмечает, что поняла: мать не хочет поддерживать с ней отношения. Ответа на вопрос о том, что произошло в ночь её рождения, она так и не получила.

Теперь Эйприл хочет отблагодарить своего спасителя

Сейчас Эйприл сама стала матерью. При этом она по-прежнему поддерживает теплые отношения с Джо, и теперь она решила помочь человеку, который спас её более трёх десятилетий назад.

У Джо ухудшилось здоровье. По словам Эйприл, мужчина перенес две операции по замене коленных суставов и страдает от боли, однако продолжает работать и обеспечивать свою семью.

Поэтому Эйприл организовала онлайн-сбор средств, чтобы помочь Джо уволиться с работы и выйти на пенсию. На момент публикации удалось собрать более 18 тысяч фунтов стерлингов.

Женщина объяснила, что таким образом хочет отблагодарить мужчину, который дал ей шанс на жизнь, а впоследствии стал частью её семьи. По её словам, Джо всегда помогал другим и сам никогда не просил о помощи.

Эйприл до сих пор возвращается мыслями к ночи своего рождения. Она отмечает, что если бы Джо не решил во второй раз пойти к телефонной будке, её мог бы найти кто-то другой или же никто бы её не нашёл. К тому моменту у новорождённой уже было переохлаждение.

«Он спас мне жизнь», — говорит Эйприл о мужчине, которому теперь сама пытается помочь.

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