Гороскоп финансов на неделю 5-11 октября: кого из знаков ждет прибыль

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 5-11 октября?

Реклама

Овен

Можно решать только мелкие финансовые вопросы –тут все сложится легко и быстро, а вот от крупных пока необходимо отказаться — энергии для успешной работы не хватит поэтому нежелательно тратить время даром.

Реклама

Телец

На рабочем месте желательно ограничиться исключительно выполнением своих непосредственных обязанностей: перерывы на кофе и разговоры не по делу вызовут недовольство начальства и, как следствие, лишение премии.

Близнецы

На знаки, которые может посылать в это время Вселенная, необходимо обращать пристальное внимание — они подскажут, на что надо сделать упор в финансовом отношении, чтобы получить в результате солидные выплаты.

Рак

С финансами в это время необходимо обращаться крайне осторожно: можно совершать только мелкие покупки — от крупных лучше отказаться, в противном случае придется сожалеть о потраченной даром серьезной сумме.

Лев

Не стоит цепляться за пресловутую стабильность, если она давно уже стала синонимом стагнации: необходимо развиваться в профессиональном смысле тогда зарплата «замерзшая» на одной точке, увеличится.

Реклама

Дева

Занимаясь ремонтом, не стоит экономить на материалах и мебели: качество жизни в своем доме крайне важно для успешной профессиональной деятельности, а деньги вполне можно будет заработать еще.

Весы

Не стоит возлагать большие надежды на свои профессиональные планы — в силу самых разных причин добиться успеха в этих вопросах все равно не удастся, равно как и заработать запланированную — большую — сумму денег.

Скорпион

На выгодные финансовые предложения, которые можно получить в это время, не стоит сразу же отвечать согласием: сначала необходимо тщательно навести справки о компании, от которой оно исходит.

Стрелец

Необходимо провести анализ совершенных в последнее время профессиональных действий: велика вероятность того, что где-то кроется мелкая, но досадная ошибка, которая не дает хорошо заработать.

Реклама

Козерог

Делая уборку в доме, нужно выбросить вещи, которыми давно не пользуетесь — они не только захламляют квартиру или дом, но и перекрывают идущие в него финансовые потоки, не давая деньгам поступать регулярно.

Водолей

Финансовые операции — даже не самые значительные — желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, рекомендуется проявлять повышенную осторожность.

Рыбы

Звезды приготовили представителям знака встречу с человеком из прошлого, от которой, с большой долей вероятности получат от него предложение создать совместный бизнес со временем он принесет солидные дивиденды.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров