73-летняя Изабель Юппер в кожаном бомбере и «лохматых» брюках пришла на показ Balenciaga

Изабель Юппер / © Getty Images

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Изабель Юппер посетила показ Balenciaga коллекции весна-лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. 73-летняя французская актриса продемонстрировала эффектный образ в характерной для бренда эстетике.

Для выхода Юппер выбрала объемный черный кожаный бомбер, который сочетала с белыми брюками с длинной декоративной бахромой. Под курткой на актрисе была черная водолазка, а завершили образ темные солнцезащитные очки и черная сумка от Balenciaga.

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Изабель Юппер / © Getty Images

Юппер завершила аутфит золотыми серьгами и сделала ставку на естественный макияж. Волосы актрисы были уложены небрежно, что подчеркнуло непринужденность ее образа.

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Показ Balenciaga стал одним из главных событий Парижской недели моды. На него пришли многие селебрити, в том числе и Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.

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