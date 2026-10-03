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- Шоу-бизнес
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73-летняя Изабель Юппер в кожаном бомбере и «лохматых» брюках пришла на показ Balenciaga
Известная французская актриса удивила своим экстравагантным образом на фэшн-шоу.
Изабель Юппер посетила показ Balenciaga коллекции весна-лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. 73-летняя французская актриса продемонстрировала эффектный образ в характерной для бренда эстетике.
Для выхода Юппер выбрала объемный черный кожаный бомбер, который сочетала с белыми брюками с длинной декоративной бахромой. Под курткой на актрисе была черная водолазка, а завершили образ темные солнцезащитные очки и черная сумка от Balenciaga.
Юппер завершила аутфит золотыми серьгами и сделала ставку на естественный макияж. Волосы актрисы были уложены небрежно, что подчеркнуло непринужденность ее образа.
Показ Balenciaga стал одним из главных событий Парижской недели моды. На него пришли многие селебрити, в том числе и Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.