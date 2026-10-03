ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

73-летняя Изабель Юппер в кожаном бомбере и «лохматых» брюках пришла на показ Balenciaga

Известная французская актриса удивила своим экстравагантным образом на фэшн-шоу.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Изабель Юппер

Изабель Юппер / © Getty Images

Изабель Юппер посетила показ Balenciaga коллекции весна-лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. 73-летняя французская актриса продемонстрировала эффектный образ в характерной для бренда эстетике.

Для выхода Юппер выбрала объемный черный кожаный бомбер, который сочетала с белыми брюками с длинной декоративной бахромой. Под курткой на актрисе была черная водолазка, а завершили образ темные солнцезащитные очки и черная сумка от Balenciaga.

Изабель Юппер / © Getty Images

Изабель Юппер / © Getty Images

Юппер завершила аутфит золотыми серьгами и сделала ставку на естественный макияж. Волосы актрисы были уложены небрежно, что подчеркнуло непринужденность ее образа.

Показ Balenciaga стал одним из главных событий Парижской недели моды. На него пришли многие селебрити, в том числе и Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie