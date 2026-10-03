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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Помидоры по-корейски быстрого приготовления: отличный рецепт пикантной закуски

Помидоры по-корейски можно приготовить за 30 минут, а уже через 12 часов будет готова вкусная закуска, которая отлично подойдет, как для повседневного, так и для праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
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Помидоры по-корейски быстрого приготовления

Помидоры по-корейски быстрого приготовления / © Credits

Блюдо получается сочным, в меру острым, с пикантным вкусом и ароматом.

Ингредиенты

помидоры
1 кг
перец болгарский
2 шт.
перец острый чили
1-2 шт.
чеснок
4-5 зубчиков
кориандр молотый
1 ч. л.
уксус 9%
1 ст. л.
сахар
1 ст. л.
соль
1 ст. л.
растительное масло
50 мл
зелень (укроп, петрушка, базилик)

  1. Помидоры помойте, вырежьте место плодоножки и разрежьте на 4-6 частей.

  2. Зелень измельчите.

  3. Чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.

  4. Болгарский и острый перец очистите от семян, плодоножки.

  5. Для заправки: болгарский перец, острый перец и чеснок измельчите в блендере.

  6. Добавьте зелень, сахар, соль, кориандр, влейте растительное масло, уксус и хорошо перемешайте.

  7. На дно емкости выложите две ложки заправки, затем слой помидор, полейте заправкой и таким образом уложите все помидоры с заправкой.

  8. Накройте крышкой, встряхните и отправьте в холодильник на 12 часов.

Советы:

  • Помидоры используйте зрелые, но не переспелые.

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