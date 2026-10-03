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Помидоры по-корейски быстрого приготовления: отличный рецепт пикантной закуски
Помидоры по-корейски можно приготовить за 30 минут, а уже через 12 часов будет готова вкусная закуска, которая отлично подойдет, как для повседневного, так и для праздничного стола.
Блюдо получается сочным, в меру острым, с пикантным вкусом и ароматом.
Ингредиенты
- помидоры
- 1 кг
- перец болгарский
- 2 шт.
- перец острый чили
- 1-2 шт.
- чеснок
- 4-5 зубчиков
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- уксус 9%
- 1 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 50 мл
- зелень (укроп, петрушка, базилик)
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Помидоры помойте, вырежьте место плодоножки и разрежьте на 4-6 частей.
Зелень измельчите.
Чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.
Болгарский и острый перец очистите от семян, плодоножки.
Для заправки: болгарский перец, острый перец и чеснок измельчите в блендере.
Добавьте зелень, сахар, соль, кориандр, влейте растительное масло, уксус и хорошо перемешайте.
На дно емкости выложите две ложки заправки, затем слой помидор, полейте заправкой и таким образом уложите все помидоры с заправкой.
Накройте крышкой, встряхните и отправьте в холодильник на 12 часов.
Советы:
Помидоры используйте зрелые, но не переспелые.