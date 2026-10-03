6 роскошных цветов, которые нужно посадить в октябре, чтобы на следующее лето насладиться пышным цветением

Пионы / © Credits

Реклама

Октябрь — это прекрасная возможность пополнить свой сад цветущими растениями и дать им время сформировать крепкую корневую систему, необходимую для пышного цветения в следующем году. Хотя на результат придётся подождать несколько месяцев, такие растения будут значительно крепче и выносливее, чем те, что высажены весной; вы можете быть уверены, что они не просто выживут, но и будут прекрасно развиваться.

Впрочем, не все растения любят осеннюю посадку, поэтому GardeningKnowHow подобрали для вас лучшие варианты, которые наполнят ваш сад роскошными цветами на долгие годы.

Реклама

Если высадить цветущее или готовое к цветению растение осенью, ему придется преодолевать двойной стресс: одновременно формировать цветы и укореняться на новом месте. Чем сильнее стресс, который испытывает растение, тем больше энергии оно направляет на цветение, а не на развитие корней; а чем слабее корневая система, тем меньше ресурсов она может обеспечить для дальнейшего цветения. С наступлением летней жары этот замкнутый круг может быстро привести к гибели растения. Всем нам приходилось выкапывать погибшие саженцы, корни которых сохраняли форму горшка, в котором они были приобретены.

Реклама

В свою очередь, выбирая осеннюю посадку, вы обеспечиваете растениям гораздо лучший старт в вашем саду. Почва остается достаточно теплой и влажной, что позволяет корням прорастать вглубь и получать необходимые питательные вещества и воду. Пробудившись ранней весной, растения активно продолжают наращивать корневую систему, поэтому к моменту цветения у них уже есть прочная основа для поддержания и питания этого процесса. И хотя растениям всё равно потребуется полив, они будут гораздо лучше переносить жару и засуху.

Вот что стоит посадить в октябре, чтобы в следующем году ваш сад утопал в цветах.

Пионы

Пионы / © Credits

Октябрь — идеальное время для посадки пионов, поскольку растение направляет энергию на развитие корневой системы, а не стеблей, что обеспечивает прочную основу для активного роста следующей весной.

Осень также является лучшим временем для заготовки и продажи саженцев с открытой корневой системой (так называемых «корневищ»), что позволяет приобрести эти замечательные растения значительно выгоднее. Просто посадите корневище так, чтобы почки («глазки») были направлены вверх и находились не глубже 5 см от поверхности почвы, а затем хорошо полейте.

Реклама

Азалия

Азалия / © ТСН

Еще одной фавориткой в нашем списке растений для посадки в октябре является азалия — один из самых красивых кустарников для палисадника. Осень создает идеальные условия для того, чтобы этот куст хорошо прижился в вашем саду и в следующем году поразил всех своим роскошным цветением. Сокращение светового дня побуждает растение наращивать корни, а не новые побеги, а равномерная влажность почвы облегчает процесс укоренения.

Азалии имеют очень поверхностную корневую систему, из-за чего они уязвимы к жаре и засухе, поэтому осенняя посадка является особенно удачным решением. После посадки обязательно укройте почву слоем мульчи толщиной около 5 см; это защитит почву от перепадов температур и предотвратит выталкивание поверхностных корней из почвы в результате зимних циклов замерзания и оттаивания. Для мульчирования отлично подойдет сосновая кора. Полностью натуральная сосновая мульча обеспечивает азалиям кислую среду, которую они так любят.

Глициния

Глициния / © ТСН

После посадки глициния нуждается в регулярном поливе, чтобы легче перенести стресс от пересадки; осенняя посадка избавит вас от необходимости часами бороться с пересыханием почвы. Кроме того, осенью растение направляет все силы на развитие подземной части, поэтому оно значительно быстрее сформирует мощную корневую систему, чем при весенней посадке.

Эти великолепные вьющиеся растения известны тем, что обычно долго «раскачиваются» перед началом цветения. Покупая их осенью, вы можете позволить себе более взрослое растение, которое зацветет быстрее. Глициния — одно из лучших многолетних растений для осенней посадки; посадив её в своём саду, вы сможете любоваться её цветением на протяжении многих десятилетий.

Реклама

Аллиумы (декоративный лук)

Аллиумы

Аллиумы — прекрасное дополнение к любому цветнику и одни из лучших луковичных растений, которые можно посадить осенью по принципу «посадил и забыл». Октябрь — идеальное время для высадки луковиц аллиума в грунт. Существуют сорта, цветущие с мая и в течение всего лета — от миниатюрных соцветий-«барабанных палочек» Allium sphaerocephalon до эффектных огромных шаров Allium Globemaster (для зон морозостойкости 3–9).

Аллиумы — это простой и недорогой способ придать красок вашему саду на долгие годы; эти растения практически растут сами по себе. Просто заглубите луковицы (острым концом вверх) на глубину, в 2–4 раза превышающую их высоту, и ждите цветения в следующем году. Если почва уже влажная от осенних дождей, их даже не нужно дополнительно поливать после посадки.

Тысячелистник

Тысячелистник / © Credits

Тысячелистник (*Achillea*) — чрезвычайно выносливое растение, которое заслуживает места в каждом саду. При осенней посадке (в зонах 4–9) она быстро укореняется в ещё тёплой почве. Пока земля не промерзла полностью, рост корней продолжается даже зимой, поэтому с наступлением тепла растение активно выпускает ажурную листву, похожую на папоротник, и плоские соцветия, богатые нектаром для насекомых-опылителей. Результат будет значительно лучше, чем если бы вы посадили это растение весной. Тысячелистник предпочитает почвы с хорошим дренажем. Хотя после посадки его следует полить, чтобы уплотнить почву вокруг корней, а в засушливую погоду — обеспечить дополнительный полив, в целом это выносливое растение способно успешно перезимовать благодаря естественной влаге.

Перовския

Перовския / © Credits

Эта невероятно засухоустойчивая красавица стремительно набирает популярность. Она относится к числу тех эффектных акцентных растений, которые обожают ландшафтные дизайнеры, но которые под силу вырастить любому. Осень — прекрасное время для посадки перовскии: поскольку растению не нужно тратить силы на образование красивых голубых соцветий-колосков, оно направляет всю энергию на развитие мощной корневой системы. Однако есть одно предостережение: высокая засухоустойчивость имеет и обратную сторону — это растение категорически не переносит застоя воды у корней. Поэтому, если на вашем участке тяжелая глинистая почва, которая долго остается влажной зимой, лучше подождать до весны.

Если оставить стебли перовскии на зиму и замульчировать почву вокруг нового растения гравием (это поможет сохранить корневую шейку сухой), оно лучше приживется. Для этого идеально подойдет мелкий гравий: мелкие камешки со временем естественным образом погрузятся в почву, обеспечивая растению необходимый хороший дренаж.

Посадите все эти популярные многолетники осенью, и в следующем году получите крепкие, здоровые растения, которые порадуют вас пышной зеленью и ярким цветением. Посадка этих цветов осенью позволит сократить время на полив следующим летом (хотя поливать их всё же придётся!) и сэкономить средства. Поэтому, если вы мечтаете о саду с надежной основой из растений, стабильно радующих красочными цветами из года в год, воспользуйтесь октябрьским периодом для посадки и обеспечьте себе хороший старт к летнему сезону.

Новости партнеров

Новости партнеров