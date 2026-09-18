Как сажать луковицы аллиумов, чтобы не испортить весеннее цветение: советы экспертов-садоводов

Аллиумы

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Хотя многие из наших любимых цветов уже отцвели, самое время подумать о цветении в следующем году.

Поскольку осенью приходится высаживать множество луковиц для создания яркого весеннего цветника, легко поспешить и забыть о важных нюансах, обеспечивающих успешный рост растений. Поэтому, хотя в сентябре в саду немало дел, при посадке аллиумов стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

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О чем важно помнить при посадке луковиц алюма, рассказали эксперты-садоводы изданию Woman&Home.

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Один из важнейших вопросов — глубина посадки луковиц. Так же, как и тюльпаны, эти высокие фиолетовые цветы требуют особого подхода к выбору глубины заделки луковицы в почву.

На какую глубину сажать луковицы аллиума

Аллиумы — одни из самых засухоустойчивых растений, которые станут прекрасным дополнением вашего сада, ведь лето с каждым годом становится всё жарче и суше. Однако для того, чтобы цветы хорошо прижились, важно правильно посадить луковицы.

Для большинства декоративных видов аллиума глубина посадочной ямки должна в три-четыре раза превышать размер самого луковицы; также стоит проверить информацию о конкретном сорте на упаковке. Измеряйте расстояние от поверхности почвы до дна луковицы, а не просто насыпайте такой слой земли поверх её верхушки.

Для многих видов аллиума, высаживаемых в цветниках, требуется ямка глубиной около 10–15 см, тогда как для более крупных луковиц может понадобиться 15–20 см. Соответствующая глубина защищает луковицы от перепадов температур и обеспечивает надёжную фиксацию растений в почве. Не сажайте каждую луковицу на одинаковую глубину независимо от её размера.

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Если вы правильно посадите луковицы, вам не придется беспокоиться об их защите от морозов с наступлением зимы.

Можно ли сажать аллиумы слишком глубоко

Если вы беспокоитесь, что допустите ошибку при осенней посадке луковиц, стоит знать, что неправильная посадка действительно возможна.

Да, особенно если вы заглубляете мелкие луковицы значительно сильнее, чем рекомендуется в инструкции. Росткам приходится преодолевать большее расстояние, чтобы добраться до поверхности, а это может задержать появление всходов и исчерпать запасы энергии луковицы.

В плотной почве из-за слишком глубокой ямки луковица может оказаться в условиях повышенной влажности, что увеличивает риск гниения. Несколько лишних сантиметров в хорошо дренированной почве обычно не являются катастрофой, поэтому не стоит перекапывать всё из-за незначительной ошибки в измерении. Исправляйте ситуацию только с теми луковицами, которые вы посадили значительно глубже рекомендуемого уровня.

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Аллиумы не слишком хорошо растут во влажных садах, поэтому следует избегать мест, где они могут оказаться в воде.

Сколько луковиц аллиума можно сажать вместе

Хотя вам, возможно, захочется воплотить в жизнь идеи для сада в стиле «коттедж», существуют определенные ограничения по количеству луковиц, которые следует сажать вместе.

Лучше начать с пяти или семи луковиц одного сорта, чтобы создать группу на цветнике. Это создает более выразительный визуальный эффект по сравнению с единичными цветами, разбросанными по саду, но в то же время позволяет каждому соцветию выделяться. Рассматривайте это как дизайнерское решение, а не как строгое правило, которого растения требуют от вас соблюдать.

Высаживайте более мелкие виды аллиума на расстоянии примерно 8–10 см друг от друга, а для более высоких видов оставляйте не менее 20 см (ориентируйтесь на инструкцию к конкретному сорту). Групповая посадка подразумевает размещение растений на определенном участке, а не плотное набивание нескольких луковиц в одну ямку.

Когда высаживать луковицы аллиума

Хотите узнать, когда именно следует высаживать эти весенние луковичные растения? Чтобы насладиться цветением следующей весной, луковицы можно высадить раньше, чем вы думаете.

Луковицы аллиума лучше всего высаживать в период с начала до середины осени — то есть с сентября по ноябрь.

Их можно высаживать и в декабре, если вы пропустили этот период, но убедитесь, что луковицы твёрдые и на них нет следов плесени. В первый год луковицы, высаженные позже, могут зацвести с небольшим опозданием, но в дальнейшем они будут цвести в привычное время.

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