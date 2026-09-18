"Прилеты" прямо в ТЦ и дома, убитые люди: РФ массированно атаковала города, сейчас новый удар на запад Украины (карта)

Российский террор продолжается / © Associated Press

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Российские войска в ночь на 18 сентября запустили для атаки по Украине 93 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Силам ПВО удалось обезвредить 69 российских целей. В то же время попадание фиксируют в 13 местах, в трех — упали обломки.

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Что в небе сейчас и где есть угроза

Реактивные БпЛА на севере Ровенской области курсом на Сарны, Дубровицу

Черкасская область — реактивный БпЛА мимо Умани курсом на северо-запад (Винниччина)

Реактивный БпЛА в Винницкой области мимо Ладыжина курсом на запад

Атака РФ по Украине — последние новости

В ночь на 18 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Конотоп Сумской области. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинская и транспортная инфраструктура, есть перебои с газом и электроэнергией.

В Одессе ночью и утром 17 сентября раздались сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.

Киевщину атаковали ударными дронами. Среди пострадавших есть дети.

Киевщина — последствия атаки

Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

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Запорожье в огне / © Запорожская ОВА

В Житомирской области из-за российских ударов погибли 2 человека, еще 2 — пострадали. Возникли пожары в складском и производственном зданиях в Коростенском районе.

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