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"Прилеты" прямо в ТЦ и дома, убитые люди: РФ массированно атаковала города, сейчас новый удар на запад Украины (карта)
Россияне безжалостно атакуют мирные украинские города.
Российские войска в ночь на 18 сентября запустили для атаки по Украине 93 дрона.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Силам ПВО удалось обезвредить 69 российских целей. В то же время попадание фиксируют в 13 местах, в трех — упали обломки.
Что в небе сейчас и где есть угроза
Реактивные БпЛА на севере Ровенской области курсом на Сарны, Дубровицу
Черкасская область — реактивный БпЛА мимо Умани курсом на северо-запад (Винниччина)
Реактивный БпЛА в Винницкой области мимо Ладыжина курсом на запад
Атака РФ по Украине — последние новости
В ночь на 18 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Конотоп Сумской области. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинская и транспортная инфраструктура, есть перебои с газом и электроэнергией.
В Одессе ночью и утром 17 сентября раздались сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.
Киевщину атаковали ударными дронами. Среди пострадавших есть дети.
Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.
В Житомирской области из-за российских ударов погибли 2 человека, еще 2 — пострадали. Возникли пожары в складском и производственном зданиях в Коростенском районе.