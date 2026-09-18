6 ярких почвопокровных растений для посадки в сентябре, которые сделают ваш сад более пышным и выразительным

Флокс шиловидный / © Credits

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Посадка в сентябре позволяет растениям хорошо укорениться до наступления холодов.

The Spruce перечислил шесть красивых почвопокровных растений, которые осенью придадут красок вашему ландшафту.

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Калиптокарпус (Horseherb)

Это полувечнозелёное растение, известное также как «ковровая маргаритка» (*Calyptocarpus vialis*), произрастает в южных штатах США и является морозостойким в зонах USDA от 7 до 10.

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Его высота достигает 15–30 см, и с весны до лета на нём распускаются мелкие жёлтые цветы. Калиптокарпус лучше всего чувствует себя в полутени или при рассеянном свете на хорошо дренированных песчаных почвах; он прекрасно подходит для сухих затененных участков, где другие растения или газонная трава плохо растут.

Это неприхотливое растение охотно растет в подходящем месте, но следует убирать опавшие листья деревьев, которые могут его засыпать, иначе весной ему будет трудно возобновить рост.

Синеглазка (Blue-eyed grass)

Благодаря узким листьям, похожим на травинки, синеглазка (*Sisyrinchium angustifolium*) сохраняет свою привлекательность даже после того, как отцветут её сине-фиолетовые весенне-летние цветы. Хотя с ботанической точки зрения она не относится к злаковым, растение образует кустики высотой 20–50 см и шириной 15–30 см.

Выбирайте для неё солнечное место или участок в полутени с влажной, слегка кислой почвой. Синеглазка родом из восточных штатов США, где растёт на влажных лугах и вдоль берегов ручьёв.

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Она морозостойкая (зоны USDA 4–9), но чувствительна к засухе, поэтому важно регулярно поливать её, если нет дождей. Поддерживайте почву постоянно влажной, чтобы растение хорошо укоренилось.

Очиток (Sedum)

Низкорослые сорта очитка с яркими мясистыми листьями, такие как «Dragon’s Blood» или «Fuldaglut», — это эффектные почвопокровные растения, которые часто создают настоящее зрелище, меняя цвет осенью. Выбирайте вид, устойчивый к климатическим условиям вашего региона, и сажайте его на участках с отличным дренажом, например, на склонах или в альпинариях.

Поскольку очитки обладают поверхностной ветвистой корневой системой, мульчирование почвы вокруг основания растения осенью (после посадки) помогает предотвратить выталкивание корней из земли во время зимних циклов замерзания и оттаивания.

Флокс шиловидный

Флокс ланцетный (Phlox subulata), который также называют стелющимся флоксом, выглядит наиболее эффектно во время цветения в конце весны. Посадив его в сентябре, вы обеспечите себе красивое цветение уже в следующем году.

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Его мелкие, игольчатые вечнозелёные (или полувечнозеленая в более холодном климате) листва образует густой зеленый ковер, что делает это растение прекрасным дополнением ландшафта в зонах морозостойкости USDA 3–9.

Как и любые новые посадки, флокс шиловидный нуждается в регулярном поливе до тех пор, пока почва не замерзнет; кроме того, его следует замульчировать поздней осенью, чтобы защитить корни от зимних холодов.

Цератостигма (морозостойкий плюмбаго)

Если вы ищете почвопокровное растение с красивыми синими цветами летом, эффектную бордовую листву осенью и выдерживает хождение по ней, цератостигма (Ceratostigma plumbaginoides) может стать идеальным выбором.

Она морозостойка (зоны USDA 5–9), хорошо растёт как на солнце, так и в тени, приспосабливается к различным типам почвы (в том числе и глинистой) и устойчива к засухе. Цератостигма достигает 15–20 см в высоту; если ей понравится место, она будет активно разрастаться благодаря корневищам.

В 5-й зоне морозостойкости обязательно мульчируйте растение на зиму, чтобы защитить корни от низких температур.

Шандра (Marrubium)

Шандру легко узнать по густым, опушенным листьям. Зеленая поверхность листьев и белая кайма делают шандру круглолистную (Marrubium rotundifolium) — растение высотой около 25 см — особенно привлекательным видом. Это растение прекрасно себя чувствует в сухих, жарких и солнечных местах с бедной почвой (в зонах морозостойкости USDA 4–9), однако плохо переносит условия влажного климата.

Будучи представителем семейства яснотковых (мятовых), шандра склонна к агрессивному разрастанию; этого можно избежать, срезая её невзрачные цветы — такая мера также позволяет лучше продемонстрировать вечнозелёную листву.

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