Это может их уничтожить: садоводческие лайфхаки из TikTok, которые вредят растениям

Это может их погубить: 8 садоводческих лайфхаков, которые вредят растениям / © Associated Press

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Когда хочется красивый сад и здоровые комнатные растения, соблазн попробовать очередной «секретный» лайфхак из социальных сетей чрезвычайно велик. Однако натуральное не всегда означает безопасное, а простое — эффективное, об этом рассказало издание Real Simple.

Некоторые популярные методы могут нарушить баланс почвы, повредить листья, спровоцировать появление вредителей или уничтожить растение. Поэтому, прежде чем повторять совет из TikTok, стоит узнать, что об этом думают профессиональные садоводы.

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Банановая кожура вместо удобрения

Банановая кожура содержит калий, но практически не снабжает растение азотом. Поэтому в качестве единственного удобрения она не обеспечивает полноценного питания. К тому же органические остатки разлагаются медленно, а в процессе могут привлекать мух, грызунов и других нежелательных гостей.

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Лучше использовать компост, костную муку или хорошо перепревший навоз — они снабжают почву питательными веществами постепенно и предсказуемо.

Кофейная гуща для плодородной почвы

Кофе действительно содержит азот, но избыточное количество кофейной гущи может сделать почву слишком кислой. А если насыпать её толстым слоем, она способна создать своеобразный барьер, который будет препятствовать проникновению воды и воздуха к корням.

Поэтому не стоит превращать клумбу в кофейную чашку. Для обогащения почвы лучше подойдут компост и другие специализированные органические удобрения.

Яичная скорлупа или соль против слизней

Измельчённая яичная скорлупа может быть полезна для почвы как источник минералов, но от слизней она, к сожалению, не спасёт. Эти скользкие вредители вполне способны переползать по острым поверхностям.

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Соль действует, но вместе с улитками может уничтожить и растения. Многие культуры очень плохо переносят избыток натрия в почве.

Стоит попробовать свежую немытую овечью шерсть — слизням не нравится её текстура. Ею можно обложить края грядок или соорудить небольшой барьер вокруг растений. К тому же шерсть постепенно разлагается и обогащает почву питательными веществами.

Поливать растения в полдень

Полив в самое жаркое время дня — не лучшая идея. Вода быстрее испаряется, а листья некоторых растений могут получить солнечные ожоги.

Лучше поливать в более прохладные часы — рано утром или ближе к вечеру. Для равномерного увлажнения можно использовать капельный или пропиточный шланг с таймером.

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Сажать глубже, чтобы растение быстрее росло

Это один из самых распространённых мифов среди начинающих садоводов. Большинство растений не следует сажать глубже, чем они росли в контейнере.

Исключение составляют помидоры, которым действительно может пойти на пользу более глубокая посадка. А вот для деревьев, кустарников и большинства цветов лишний слой почвы у основания может привести к загниванию стебля и нарушить поступление питательных веществ.

Вместо этого можно замульчировать почву корой или перегноем, но мульча не должна касаться стебля.

Эфирные масла и средство для мытья посуды против вредителей

Домашние спреи кажутся безопасной альтернативой пестицидам, но концентрированные эфирные масла могут повредить листья. А средство для мытья посуды, хотя и способно уничтожать насекомых, одновременно смывает естественный защитный слой растения, а это может привести к ожогам и ухудшению роста.

Для борьбы с вредителями лучше подбирать средство в соответствии с конкретной проблемой. Среди органических вариантов можно рассмотреть масло нима, а от летающих насекомых защищать растения специальным легким укрывным материалом. Натуральные спреи из чеснока или лука также могут действовать как отпугиватели для определенных вредителей.

Втыкать вилки в землю, чтобы отпугнуть кошек

Идея кажется изобретательной: пластиковые вилки с зубцами, направленными вверх, якобы должны отпугивать кошек и других животных от грядок.

На практике сад быстро превращается в «кладбище кухонной утвари», где к тому же неудобно пропалывать растения. К тому же для эффективности пришлось бы буквально затыкать вилками каждый сантиметр земли.

Гораздо практичнее накрывать грядки съемной конструкцией из садовой сетки или проволоки. Ее можно убрать во время работы и вернуть на место после ухода за растениями.

Постоянно обрабатывать овощи инсектицидами

Даже органические инсектициды не всегда нужны. Стоит сначала попробовать физическую защиту, например, специальную сетку от насекомых. Она не только не даёт вредителям полакомиться урожаем, но и защищает грядки от птиц.

Этот метод очень удобен тем, что не требует нанесения препаратов непосредственно на овощи и ягоды.

В садоводстве принцип «натуральное — значит безопасное» работает далеко не всегда. Поэтому лучший садовый лайфхак — не тот, который набирает миллионы просмотров, а тот, который соответствует потребностям конкретного растения.

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