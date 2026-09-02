Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сохранять спокойствие

Пейзаж с водоемом / © Associated Press

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Нарушенное в таком случае душевное равновесие, не просто испортит настроение, а може довести до депрессии, чего никак нельзя допускать.

Во что бы то ни стало необходимо сохранять спокойствие: не стоит выяснять отношения с близкими людьми, вмешиваться в чужие ссоры и конфликты, позволять рискованные шутки и намеки, которые могут больно ранить кого-то из окружающих.

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Овен

Уступив уговорам родных или близких людей и отказавшись от цели, которую вы себе изначально наметили, со временем обязательно пожалеете о своей уступчивости, но, скорее всего, уже не сможете ничего исправить.

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Телец

Необходимо максимально воздерживаться от выяснения отношений с любимым человеком: даже если это кажется необходимым: взаимные упреки, которые вы будете высказывать друг другу, до добра точно не доведут.

Близнецы

От нового знакомства, вероятного в этот день, лучше отказаться: человек, который поначалу будет казаться приятным во всех отношениях, при ближайшем столкновении окажется совсем не тем, кем вы хотите его видеть.

Рак

В этот день — по целому ряду объективных и субъективных причин — людям будет трудно понять, что вы им говорите, и еще труднее — чего вы от них хотите, поэтому все просьбы и пожелания лучше перенести на другое время.

Лев

Чужие обязанности нежелательно брать на себя всегда, но сегодня — особенно. Ни на работе, ни в семье благодарности вы все равно не дождетесь, а вот осудить вас за ошибки и промахи, захотят многие.

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Дева

От предложения кого-то из окружающих купить дорогостоящую вещь со значительной скидкой лучше отказаться, если, конечно, вы не хотите выбросить заработанное за день, как говорят в таких случаях, на ветер.

Весы

Не стоит вмешиваться в чужие ссоры, свидетелями которых вы станете в это время: конфликтующие оппоненты в результате обязательно помирятся, а можете оказаться виноватыми как для одной, так и для другой стороны.

Скорпион

Подписывая любой — даже незначительный — документ, необходимо — во избежание досадных ошибок — тщательно читать его текст, особенно тот, который написан мелким шрифтом — там кроется самое интересное.

Стрелец

В этот день особенно важно опасаться токсичных людей, которые захотят «подпитаться» вашей энергией: силы, которые вы им подарите, необходимы вам для жизни и работы, а, значит, очень важно поберечь их для себя

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Козерог

Залог успеха в этот день — умеренность во всем, начиная с пищевого рациона и заканчивая проявлением эмоций, которые могут переливаться через край и ставить под угрозу хорошие отношения с окружающими людьми.

Водолей

От любых — даже незначительных — финансовых операций в это день лучше отказаться — вместо прибыли, на которую вы так надеетесь, они могут принести солидный и очень неприятный убыток, так что не стоит рисковать.

Рыбы

Со словами необходимо обращаться осторожно всегда, но сегодня — особенно: позволив себе резкое высказывание, можно испортить отношения с близким человеком или начальством — еще неизвестно, что хуже.

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