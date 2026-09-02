Футболиста "Реала" лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Рауль Асенсио / © Associated Press

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Защитник мадридского "Реала", ставший одним из соперников донецкого "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов, Рауль Асенсио был наказан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщило издание AS.

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По информации источника, 16 августа в 6:30 утра полиция остановила 23-летнего испанца за рулем Porsche Macan GTS для проверки на алкоголь на юге Гран-Канарии.

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Первый тест на алкоголь показал 0,90 мг/л, второй — 0,88 мг/л. Показатель более 0,60 мг/л в Испании считается правонарушением, поэтому футболиста вызвали на быстрое судебное разбирательство.

Асенсио признал свою вину. Суд оштрафовал его на 14 400 евро и лишил водительских прав на восемь месяцев.

Отмечается, что в "Реале" знают об этом инциденте, но игрок не получил никаких публичных наказаний. Он пообещал исправиться и работать над собственным прогрессом на поле и за его пределами.

Асенсио является воспитанником "Реала". За главную команду "сливочных" он дебютировал в ноябре 2024 года и с тех пор провел 80 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Ранее сообщалось, что экс-форвард "Реала" и обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема остался без клуба.

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