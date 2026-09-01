"Барселона" объявила о подписании форварда "Арсенала"

Габриэл Жезус / © Associated Press

Реклама

"Барселона" объявила о переходе форварда лондонского "Арсенала" Габриэла Жезуса.

По информации официального сайта каталонского клуба, стороны подписали контракт на срок до лета 2029 года.

Реклама

Сумма трансфера 29-летнего бразильца будет составлять 10 миллионов евро, а еще 4 миллиона евро будут предусмотрены бонусами.

Реклама

Жезус выступал за "Арсенал" с июля 2022 года, когда его "канониры" приобрели у "Манчестер Сити" за 52 миллиона евро.

За это время он провел 123 матча за лононский клуб, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.

В прошлом сезоне Жезус провел за "Арсенал" 27 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав один ассист.

"Барселона" стартовала в новом сезоне Ла Лиги из трех побед подряд. "Сине-гранатовые" с 9 очками занимают первое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая мадридский "Реал".

Реклама

Ранее сообщалось, что "Барселона" подписала обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что суперталант "Барселоны" установил исторический рекорд.

Новости партнеров