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Категория
Проспорт
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"Барселона" объявила о подписании форварда "Арсенала"

Каталонцы оформили трансфер Габриэла Жезуса.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус / © Associated Press

"Барселона" объявила о переходе форварда лондонского "Арсенала" Габриэла Жезуса.

По информации официального сайта каталонского клуба, стороны подписали контракт на срок до лета 2029 года.

Сумма трансфера 29-летнего бразильца будет составлять 10 миллионов евро, а еще 4 миллиона евро будут предусмотрены бонусами.

Жезус выступал за "Арсенал" с июля 2022 года, когда его "канониры" приобрели у "Манчестер Сити" за 52 миллиона евро.

За это время он провел 123 матча за лононский клуб, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.

В прошлом сезоне Жезус провел за "Арсенал" 27 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав один ассист.

"Барселона" стартовала в новом сезоне Ла Лиги из трех побед подряд. "Сине-гранатовые" с 9 очками занимают первое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что "Барселона" подписала обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что суперталант "Барселоны" установил исторический рекорд.

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pel5626
18:13, 2026.09.01
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