Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения "Динамо" от "Буковины"

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко обратился к фанатам после разгромного поражения от "Буковины" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в Каменец-Подольском завершился поражением столичного клуба от новичка элитного дивизиона со счетом 0:3.

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После игры 36-летний лидер "бело-синих" на своей странице в Instagram попросил прощения у болельщиков за провальный результат.

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"Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру. Я понимаю ваше разочарование, злость и боль от такого результата.

Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важна для нас была эта игра. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы ожидаете от нас. Сегодня мы вас подвели. Извините", — написал Ярмоленко в Instagram-сторис.

Андрей Ярмоленко попросил прощения у болельщиков после разгромного поражения от "Буковины" / © instagram.com/yarmolenkoandrey

Отметим, что два из трех голов черновицкий клуб забил после грубых ошибок вратаря киевлян Вячеслава Суркиса, который после второго пропущенного мяча попросил замену. Вместо него на поле вышел другой голкипер Илья Ольховой, для которого этот матч стал дебютным за основную команду "Динамо".

Для "Динамо" это первое поражение в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице. "Буковина" имеет 5 баллов после четырех поединков и располагается на восьмой позиции.

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В следующем туре "Динамо" примет ЛНЗ, а "Буковина" на выезде встретится с "Эпицентром". Оба матча запланированы на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

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