"Соперник ничем не удивил": тренер "Динамо" прокомментировал разгромное поражение от "Буковины"

Игорь Костюк / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в городе Каменец-Подольский завершился победой черновицкого клуба со счетом 3:0.

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Ответы тренера "бело-синих" с послематчевой пресс-конференции опубликовал официальный сайт столичного гранда.

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"Соперник ничем не удивил — мы допустили досадные ошибки. В первом тайме создавали моменты, имели преимущество. "Буковина" на протяжении этого отрезка больше ничего не создала, но мы не смогли забить мяч и сравнять счет. Команда доминировала, но опять досадная ошибка... Не удалось реализовать собственные моменты. Быстрые переходы оппонентов, которые отмечали, сделали свое дело.

Замена вратаря Суркиса? Вячеслав попросил замену — психологически он чувствовал, что это необходимо в такой момент. Поэтому мы пошли навстречу", — сказал Костюк.

Отметим, что два из трех голов новичок УПЛ забил после грубых ошибок вратаря столичного клуба Вячеслава Суркиса, который после второго пропущенного мяча попросил замену. Вместо него на поле вышел другой голкипер Илья Ольховой, для которого матч стал дебютным за основную команду "Динамо".

Для "Динамо" это первое поражение в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице. "Буковина" имеет 5 баллов после четырех поединков и располагается на восьмой позиции.

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В следующем туре "Динамо" примет ЛНЗ, а "Буковина" на выезде встретится с "Эпицентром". Оба матча запланированы на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что румынский форвард, оскандалившийся пророссийскими репостами, официально покинул "Динамо".

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