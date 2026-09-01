Сабо отреагировал на разгромное фиаско "Динамо" от "Буковины" и возможное увольнение тренера

Йожеф Сабо / © ФК Динамо Киев

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Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал разгромное поражение "бело-синих" от черновицкой "Буковины" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в Каменец-Подольском завершился поражением столичного клуба от новичка элитного дивизиона со счетом 0:3.

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"Старая футбольная поговорка говорит: покажи мне свою середину поля — и я скажу, какая у тебя атака. У "Динамо" сегодня не было ни созидания, ни мысли, ни желания. А в обороне — старые проблемы, о которых мы говорим уже давно. Нет дисциплины, нет подстраховки, каждый играет сам по себе. Нет команды. Не увидел ни воли к победе, ничего. Создается впечатление, что футболисты просто вышли покатать мяч", — сказал Сабо в комментарии FootBoom.

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Также Сабо поделился своим мнением, стоит ли увольнять Игоря Костюка с поста главного тренера "Динамо" после сокрушительного поражения от "Буковины".

"Да сколько можно менять тренеров? Я уже со счета сбился. Только недавно уволили Шовковского. И что изменилось после этого?", — добавил Сабо.

Кроме того, Сабо прокомментировал игру вратаря киевлян Вячеслава Суркиса, который допустил две результативные ошибки в матче с "Буковиной".

"Молодой Суркис пропустил два курьезных мяча. И странно, но после травмы Нещерета вдруг оказалось, что вратарская позиция стала для "Динамо" проблемной.

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Суркис, возможно, талантливый голкипер, но ему не хватает опыта. Летом клуб взял вратаря из Первой лиги, но и ему еще нужно набираться опыта.

Впрочем, вратари — только одно из звеньев команды. Если бы "Динамо" было действительно мощной командой, чувствуя, что вратарь волнуется, они просто не дали бы возможностей доходить до ворот. Но, повторюсь, у "Динамо" сейчас нет команды", — резюмировал Сабо.

Отметим, что Сабо — легенда "Динамо". Он играл за "бело-синих" с 1959 по 1969 год. В составе киевского клуба четырежды выиграл чемпионат (1961, 1966, 1967, 1968) и дважды Кубок СССР (1964, 1966).

Также Йожеф пять раз был главным тренером "Динамо" (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007). Под его руководством команда выиграла по два чемпионата (1994, 1996) и Кубка Украины (1996, 2005).

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Кроме работы с "Динамо" он дважды возглавлял сборную Украины (1994, 1996-1999).

Для "Динамо" это первое поражение в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице. "Буковина" имеет 5 баллов после четырех поединков и располагается на восьмой позиции.

В следующем туре "Динамо" примет ЛНЗ, а "Буковина" на выезде встретится с "Эпицентром". Оба матча запланированы на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

Также мы рассказывали, что лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения от "Буковины".

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