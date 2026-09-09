"Барселона" одержала разгромную победу в стартовом туре Лиги чемпионов

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" на своем поле разгромила "Фейеноорд" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 5:1 .

Каталонский клуб открыл счет уже на 3-й минуте встречи — Рафинья забил после передачи Ламина Ямаля. На 22-й минуте Карим Адееми увеличил преимущество хозяев, ассистировал ему Жоау Канселу.

Реклама

После перерыва подопечные Ханси Флика довели дело до разгрома — на 57-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри, а на 77-й минуте голом отличился Ямаль.

Реклама

На 82-й минуте гости отквитали один мяч усилиями Сэма Стейна, но последнее слово в этой игре было за испанской командой — на 85-й минуте Габриэл Жезус забил с передачи Ямаля.

Во втором туре Лиги чемпионов каталонцы 13 октября на выезде сразятся с турецким "Галатасараем", а нидерландский клуб днем позже примет итальянский "Комо".

Ранее сообщалось, что "Реал" обыграл "Интер" в центральном матче стартового тура Лиги чемпионов.

Новости партнеров