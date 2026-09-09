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Футболист молодежной сборной Украины дебютировал за первую команду клуба АПЛ
Тимур Тутеров впервые сыграл за главную команду "Сандерленда".
Украинский вингер Тимур Тутеров дебютировал за первую команду английского "Сандерленда" .
21-летний украинец вышел на замену в матче третьего раунда Кубка английской лиги против "Халл Сити". На 79-й минуте он заменил Уилсона Исидора.
До конца поединка Тимур нанес один удар по воротам соперника, а "Сандерленд" победил со счетом 1:0 благодаря голу Шемсдина Тальби на 71-й минуте.
Обзор матча "Сандерленд" — "Халл Сити"
Тутеров является воспитанником ковалевского "Колоса". В Украине он провел 15 поединков в молодежном первенстве, где успел отличиться 7 голами.
В апреле 2023 года Тимур перебрался в "Сандерленд", который на тот момент выступал в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе чемпионата Англии — прим.).
За молодежную команду "Сандерленда" (U-21) украинец забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 45 матчах. Его контракт с "черными котами" рассчитан до лета 2027 года.
С января 2026 года до конца прошлого сезона Тутеров на правах аренды играл за "Эксетер" в Лиге 1 (третьем по силе дивизионе английского футбола — прим.), забив 3 гола и отдав один ассист в 17 матчах.
В активе Тутеров уже есть пять матчей за молодежную сборную Украины (U-21).
Ранее сообщалось, что "Эвертон" с Миколенко благодаря суперголу на последних секундах избежал поражения от "Манчестер Юнайтед".