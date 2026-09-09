Тренер ПСВ поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в Лиге чемпионов

Петер Бос / © Associated Press

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Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бос поделился ожиданиями от матча против донецкого "Шахтера" в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

"В элитном спорте нужно каждый раз поднимать планку. Надо постоянно совершенствоваться — не только в Лиге чемпионов, но и в Эредивизи. Мы не ставим перед собой конкретную цель: мы хотим выигрывать каждый матч. В конце концов, лучше всего — каждый раз сосредотачиваться на следующем матче. Постановка конкретной цели не всегда является мотивационным фактором.

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Им постоянно удается выставлять сильный состав: талантливых бразильцев дополняют качественные украинские игроки.

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Легко сказать, что мы должны выиграть первый матч. На этом этапе в прошлом году мы еще не были полностью готовы победить "Юнион". Я уверен, что сейчас команда продвинулась дальше, чем была в прошлом году. Почему? Мы играем в лучший футбол. Тогда мы проиграли "Телстару" в Эредивизи. Не думаю, что это могло бы произойти с нами сейчас", — цитирует Боса официальный сайт УЕФА.

Поединок между чемпионами Нидерландов и Украины состоится в четверг, 10 сентября, на стадионе "Филипс" в нидерландском Эйндховене. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча ПСВ — "Шахтер".

В прошлом сезоне "Шахтер" выступал в Лиге конференций, где остановился в полуфинале, уступив будущему победителю турнира английскому "Кристал Пэлас". В то время как ПСВ не сумел преодолеть основной этап Лиги чемпионов, заняв там 28-е место из 36 клубов.

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В чемпионате Украины дончане сейчас занимают второе место, имея 12 очков после пяти сыгранных матчей. В последнем поединке подопечные Арды Турана одержали волевую победу над "Карпатами" (2:1).

ПСВ идет вторым в чемпионате Нидерландов, набрав 13 очков за пять туров. В последнем матче эйндховенцы обыграли "Аякс" (3:1), за который дебютировал украинский вингер Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров будет судить матч ПСЖ в Лиге чемпионов.

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