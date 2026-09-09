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«Карфаген» косит прокурорские кресла: «улетели» новые головы — кто потерял должности
Одна из потерявших должность прокурора — Виктория Дидич. По данным СМИ, она является сестрой Сергея Крапивы, одного из ключевых фигурантов в деле «Карфаген» по крышированию кол-центров.
Три прокурора потеряли должности на фоне расследования дела «Карфаген» после обнародования пленок НАБУ и САП. В частности, первая заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко написала заявление об увольнении. Кроме того, с должностей в Черкасской областной прокуратуре уволили Викторию Дидич и Максима Штомпеля.
Об этом сообщили источники.
По их информации, Вдовиченко написала заявление об освобождении от должности первого заместителя генерального прокурора. Ранее в СМИ сообщали, что она, вероятно, фигурирует на записях НАБУ и САП, обнародованных в рамках дела «Карфаген».
Викторию Дидич и Максима Штомпеля уволили с должностей в Черкасской областной прокуратуре. Соответствующие приказы подписал Офис генерального прокурора.
Дидич, по данным открытых источников, много лет работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры. Штомпель с апреля этого года был заместителем руководителя областной прокуратуры.
Что известно о родственных связях в деле «Карфаген»
Ранее СМИ сообщали, что Виктория Дидич является сестрой Сергея Крапивы. Его подозревают в организации схемы «крышивания» незаконных колцентров и легализации имущества более чем на 89 млн гривен.
В деле также фигурирует муж Дидич — Александр. Высший антикоррупционный суд, как и Крапиве, избрал ему меру пресечения.
Увольнение прокуроров произошло после обнародования НАБУ и САП записей, связанных с делом «Карфаген».
Дело «Карфаген» — последние новости
Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили схему во главе с руководителем структурного подразделения Офиса генпрокурора, которая брала миллионные взятки за «крышевание» мошеннических колцентров. По версии следствия она действовала с середины 2025 года. В нее были вовлечены действующие прокуроры и неофициальные лица.
Одним из главных фигурантов дела является уже бывший руководитель Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. 6 сентября ВАКС арестовал его с возможностью внесения 120 млн грн залога.
После этого генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ушел в отставку, поскольку его имя косвенно или прямо могло фигурировать по этому делу. В то же время он назвал свое решение об увольнении «политическим».