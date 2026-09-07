Решается судьба генпрокурора?: Зеленский встретился с Кравченко и Арахамией — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел встречу с генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генпрокурора.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированных собеседников в политических кругах.

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По информации источников издания, по итогам встречи должно быть принято решение о том, останется ли Кравченко в должности генерального прокурора.

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Встреча прошла на фоне расследования НАБУ и САП в рамках спецоперации «Карфаген», в ходе которой правоохранители заявили о разоблачении преступной организации.

Кравченко не планирует сам подавать в отставку

Ранее 7 сентября Руслан Кравченко заявил журналистам, что не собирается подавать заявление об увольнении по собственному желанию из-за скандала вокруг расследования «Карфаген».

В то же время генпрокурор отметил, что готов уйти с должности, если соответствующее решение инициирует президент или его примет Верховная Рада.

Что известно о деле «Карфаген»

4 сентября стало известно о следственных действиях НАБУ и САП в отношении представителей Офиса генерального прокурора. В частности, сообщалось об обысках у Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сначала в Офисе генпрокурора отрицали проведение обысков у Кравченко. Уже 5 сентября ведомство подтвердило, что детективы НАБУ провели обыски в служебных помещениях, которыми пользовался генпрокурор.

В тот же день НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса генпрокурора. Ее участников подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды от мошеннических колл-центров и легализации имущества.

6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергею Крапиве в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 120 млн грн.

7 сентября суд также взял под стражу 24-летнюю Елизавету Ивахненко, подозреваемую по делу «Карфаген», с возможностью внесения залога в 20 млн грн.

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Отдельно суд избрал содержание под стражей с альтернативой залога 3 млн грн для Сергея Куцого — водителя сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Крапивы.

Пока окончательного публичного решения об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора нет. По данным источников Украинской правды, этот вопрос должен быть решен после встречи президента с генпрокурором и Давидом Арахамией.

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