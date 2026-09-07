Porsche, дорогие бренды и работа замдекана в 22 года: кто такая «Муза» из пленок НАБУ в деле «Карфаген»

«Муза» в деле «Карфаген» / © ТСН

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В деле НАБУ и САП «Карфаген», которое касается «крышевания» мошеннических колл-центров, на обнародованных детективами записях фигурирует женщина с псевдонимом «Муза». Журналисты установили, что под этим именем речь может идти о 24-летней одесситке Елизавете Ивахненко.

По версии следствия, Ивахненко была близка к одному из ключевых фигурантов дела — сотруднику Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве. Открытые данные, ее соцсети и записи НАБУ позволяют составить представление о роскошном образе жизни женщины — дорогих вещах, недвижимости и автомобиле.

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Кто такая «Муза» из пленок НАБУ, что известно о Елизавете Ивахненко, ее жизни и связи с Кропивой, а также в чем суть дела «Карфаген» — читайте в материале ТСН.ua.

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Кто такая «Муза» из пленок НАБУ: расследование журналистов

В 22 года стала заместителем декана

По данным материала «Следствия.Инфо», 22 года Ивахненко уже была заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии. Параллельно училась в аспирантуре. В настоящее время ее фамилии среди руководства факультета уже нет.

Елизавета Ивахненко обучалась в Одесской юридической академии. В 2020 году она была студенткой третьего курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции и рассказывала, что хочет углубленно изучать семейное право.

В 2024 году Ивахненко была аспиранткой кафедры международного и европейского права. В учебном году 2024/2025 она стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий.

В мае 2025 года Ивахненко еще представляла академию как заместитель декана на форуме «Синергия Юга — Курс на цифровую трансформацию». Кроме того, в конце июля 2025 она зарегистрировала ФЛП в сфере права.

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Mercedes, недвижимость и дорогие вещи

Отдельное внимание в расследованиях приковано к имуществу Ивахненко. По данным «Следствия.Инфо», в июне 2025 года она стала владелицей Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, а в октябре того же года — нежилого помещения площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.

По данным НАБУ и САП, в январе 2026 года квартира площадью 64,5 квадратного метра в Одессе появилась в собственности ее матери.

На обнародованных записях НАБУ женщина, которую следствие называет Музой, вспоминает дорогие вещи — в частности Porsche, Loro Piana, часы, браслеты, сумки и шубы. В одном из диалогов она также спрашивает, нужно ли все это удалять.

«У меня здесь „Порше“, „Лоро Пиана“, часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?», — говорит она.

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Журналисты обратили внимание на внешние совпадения между Ивахненко и женщиной из записей — в частности, на украшения. Об этом писали журналисты и телеграмм-каналы, анализировавшие материалы дела.

Дорогая жизнь в соцсетях

После того, как журналисты установили личность «Музы», внимание привлекли ее страницы в соцсетях. Ее Instagram ныне закрыт, однако ранее в открытом профиле были фотографии, позволявшие составить представление о ее жизни.

Журналисты обращали внимание на совпадения между фотографиями Ивахненко и деталями, которые фигурируют в материалах следствия. В частности, речь идет об украшениях и других вещах.

По данным Антикоррупционного центра «МЕЖА», на одном из фото заметна золотая подвеска с бриллиантами Messika. Такое же украшение «Муза» вспоминает на обнародованных записях НАБУ. Журналисты также обратили внимание на чехол телефона, который, по их данным, совпадает с тем, что видно по материалам следствия.

Даже в зал суда, где ей 7 сентября выбирали меру пресечения, девушка пришла в брендовом пиджаке украинского ателье Stassia 12. Его стоимость — 13 600 грн.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу Ивахненко, определив альтернативу в виде залога. Суд избрал девушке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 20 млн грн. В то же время прокуратура настаивала на залоге в размере 50 млн. грн.

«Муза» и «Канцлер»: что есть на пленках

По версии следствия, Ивахненко была близким лицом Сергея Кропивы — одного из ключевых фигурантов дела, которого на записях НАБУ называют «Канцлером».

НАБУ и САП заявляют, что Кропива мог возглавлять преступную организацию, которая получала неправомерную выгоду за невмешательство в работу мошеннических колл-центров и занималась легализацией полученных средств.

На записях Муза общается с Канцлером и, в частности, обсуждает дорогие вещи и имущество. Свою роль в деле Ивахненко публично не комментировала.

Что известно об операции «Карфаген»

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции «Карфаген» 4 сентября.

По версии следствия, группировка действовала в Офисе генерального прокурора и была связана с «крышеванием» мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

В материалах расследования фигурируют участники под псевдонимами:

«Канцлер» (руководитель группы)

«Муза» (близкое лицо)

«Камрат» (водитель)

«Флэш» (помощник)

Правоохранители также заявили о легализации активов: более 20 млн грн, по данным НАБУ и САП, могли быть направлены на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества. Еще более 12 млн. грн., по версии следствия, составляет минимальная рыночная стоимость активов, оформленных на других людей.

Дорогие подарки и роскошный образ жизни: новые детали дела «Карфаген»

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что материалы уголовного производства могут свидетельствовать о дорогих подарках и роскошном образе жизни Ивахненко. В частности, речь шла о часах Audemars ориентировочной стоимостью 60 тысяч долларов, одежде и аксессуарах Loro Piana и Miu Miu, авто Porsche и других драгоценностях.

По словам стороны обвинения, после телефонного разговора главы Одесской ОВА Олега Кипера фигуранты дела якобы обсуждали удаление определенных публикаций и материалов со страницы Ивахненко в Instagram.

Кроме того, прокурор сообщил, что накануне запланированных обысков Ивахненко вместе с другим подозреваемым находилась на отдыхе во Львовской области. По версии следствия, они могли отправиться туда после получения информации о возможных следственных действиях НАБУ. Уже во Львовской области, по данным обвинения, фигуранты разделились.

Кропиву взяли под стражу с залогом 120 млн грн

Накануне, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала редакция ТСН.ua, альтернативой аресту для Кропивы определили залог в 120 млн грн. Ему инкриминируют участие в организации, связанной с незаконным «крышеванием» колл-центров и легализацией имущества. Сам Кропива отрицает причастность к такой деятельности.

Во время судебного заседания прокурор САП также говорил о возможной близости Кропивы к генеральному прокурору Руслану Кравченко.

По версии стороны обвинения, Кропива мог координировать ремонт дома, где проживает Кравченко, помогать с организационными вопросами во время поездок и оформлением американской визы для супруги генпрокурора. Эти утверждения основываются на материалах и записях, представленных стороной обвинения.

Генпрокурор Кравченко все отрицает

Сам Руслан Кравченко отрицает свою причастность к получению или легализации средств от незаконных колл-центров.

В заявлении, обнародованном 6 сентября, генпрокурор подчеркнул, что не давал указаний способствовать работе таких структур и не использовал для этого свои полномочия. Также он объяснил обстоятельства ремонта дома и оформление визы для супруги, сообщил Кравченко.

Генпрокурор также заявил, что правоохранители имели полный доступ к его рабочему кабинету, и отрицал связь с фотографией сейфа с наличными, которая распространялась в сети.

Расследование продолжается. Окончательная роль каждого из фигурантов и происхождения имущества должны быть установлены внутри уголовного производства.

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