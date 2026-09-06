Ремонт в доме генпрокурора и виза жене: что Крапива, по данным САП, мог делать для Кравченко

Руслан Кравченко / © Офис Генерального прокурора

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Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, которого следствие подозревает в причастности к прикрытию деятельности мошеннических колцентров, мог контролировать ремонтные работы в доме, где проживает генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Об этом говорится в сообщении Укринформа со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По словам представителя САП, детективы зафиксировали 4 марта 2026 разговор Крапивы с Кравченко. По мнению стороны обвинения, содержание этого общения может свидетельствовать о близости Крапивы к генпрокурору и его особом статусе.

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Прокурор также привел результаты оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых правоохранители зафиксировали контакты Крапивы с разными людьми. Следствие считает, что эти разговоры могут свидетельствовать о приближенности чиновника к Кравченко и выполнении им разных поручений.

В частности, речь идет о ремонте в доме генпрокурора в Козине.

«Из указанных разговоров усматривается, что Крапива организует и координирует ремонт в доме, в котором проживает генеральный прокурор, осуществляет коммуникацию с прорабом и другим персоналом по разным техническим вопросам», — заявил прокурор.

Какие еще поручения, по данным следствия, выполнял Крапива

В САП также утверждают, что Крапива помогал с оформлением визы в США для супруги Руслана Кравченко. Более того, по данным стороны обвинения, он занимался организацией празднования дня рождения генпрокурора в Мадриде.

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В прокуратуре считают, что приведенные обстоятельства могут свидетельствовать о неформальных и дружеских отношениях между Крапивой и Кравченко. Именно поэтому следствие называет должностного лица «доверенным лицом генерального прокурора».

В то же время, эти утверждения являются позицией стороны обвинения и должны быть оценены судом.

Что известно о деле Крапивы

4 сентября САП и НАБУ сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции «Карфаген». По версии следствия, ее возглавлял руководитель одного из подразделений Офиса генерального прокурора.

Правоохранители заявили, что группа систематически извлекала неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и занималась отмыванием полученных средств. По данным следствия, группировку сформировали в середине 2025 года. К нему якобы были привлечены действующие прокуроры и другие приближенные лица.

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Как сообщала «Украинская правда», задержанный руководитель подразделения ОГП Сергей Кропива.

5 сентября в Офисе генпрокурора заявили о необходимости правовой оценки ночных обысков НАБУ в служебных помещениях руководства ОГП, а также доступа детективов к материалам других уголовных производств.

На следующий день Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к возможному прикрытию незаконных колцентров.

Генпрокурор сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей работника ОГП, фигурирующего в расследовании НАБУ, и поручил подготовить решение о его увольнении в соответствии с законодательством. В то же время Кравченко подчеркнул, что вопрос виновности должностного лица должен решать суд.

Он также поручил проверить работу Департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности. По результатам проверки планируется оценить принятые решения и результаты работы этих структур.

Руслан Кравченко также заявил, что поручил организовать прохождение полиграфа работниками подразделений, занимающихся процессуальным руководством и расследованием дел по незаконным колцентрам. По итогам проверок, по его словам, будут приниматься кадровые и служебные решения, а при наличии соответствующих оснований — и уголовно-процессуальные.

Отдельно генпрокурор возразил, что сейф, изображенный на фото, распространяемом в медиа и соцсетях, расположен в Офисе Генерального прокурора.

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