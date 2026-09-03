Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве: генпрокурор сделал заявление

Руслан Кравченко

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После стрельбы между военными СБУ и ГУР в Киеве, произошедшей 2 сентября, следователи объявили первые два подозрения.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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Стрельба между СБУ и ГУР в Киеве — что заявил генпрокурор

По фактам применения огнестрельного оружия во время резонансного события подозрение объявлено двум участникам: сотруднику СБУ по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины и военнослужащему ГУР МО по ст. 348 УК Украины.

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Генпрокурор отметил, что в рамках расследования назначен комплекс экспертиз. Они должны дать четкие ответы на все обстоятельства применения оружия, происхождение следов выстрелов и других вещественных доказательств, изъятых на месте происшествия.

«За минувшие сутки общество уже услышало разные версии произошедшего. Они существенно отличаются друг от друга. Наша задача — установить факты, проверить действия и заявления всех участников и предоставить им надлежащую правовую оценку», — сказал Руслан Кравченко.

Следствие продолжается. Отдельно проводится досудебное расследование по факту исчезновения военнослужащего РДК ГУР МО Украины, начатое еще 2 сентября. Правоохранители устанавливают полную картину произошедшего круг причастных лиц, их мотивы и маршруты перемещения, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Стрельба в Киеве — последние новости

Напомним, в Киеве 2 сентября произошла стрельба между силовиками во время спецоперации по предотвращению теракта ФСБ РФ. СБУ заявила о нападении подразделения Сил обороны, не уточнив, какого именно. По данным СМИ и пабликов, на месте могли находиться представители ГУР.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликтную ситуацию между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главным управлением разведки. Зеленский требует наказания для участников конфликта СБУ и ГУР.

Впоследствии СБУ заявила о противодействии вооруженному сопротивлению во время задержания фигуранта дела, в то время как в ГУР настаивают на незаконном похищении своего боевого командира.

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