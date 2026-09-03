Ракеты РФ поразили инсталляцию всемирно известного художника из Китая

Инсталляция Ай Вэйвэя

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Российская армия нанесла баллистический удар по складу в Бучанском районе Киевской области, где хранилась масштабная инсталляция всемирно известного китайского художника Ай Вэйвэя. По словам художника, в здание попали две баллистические ракеты.

Об этом Ай Вэйвэй сообщил в посте в Instagram, опубликовав фото и видео последствий удара.

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«Склад, где хранилась работа „Три идеально пропорциональные сферы и камуфляжная форма, окрашенная в белый цвет“, расположенный в Бучанском районе на окраине Киева, — утром 19 июля в него попали две баллистические ракеты», — написал художник.

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Какую именно работу уничтожила атака

Речь идет об инсталляции «Три идеально пропорциональные сферы и камуфляжная форма, окрашенные в белый цвет», которую Ай Вэйвэй создал после своего визита в Украину летом 2025 года. Этот проект стал его первой украинской инсталляцией и одним из заметных событий в культурной жизни Украины.

Работа экспонировалась с 14 сентября по 30 ноября 2025 года в Киеве, в «Павильоне 13» (Павильоне культуры) на ВДНХ. В основе концепции произведения — переосмысление войны, военной маскировки, цензуры и скрытого насилия.

Для инсталляции художник использовал три металлические сферы, созданные по мотивам математического совершенства «Божественной пропорции» Леонардо да Винчи. Они символизировали рациональность, порядок и идеалы Просвещения.

Сферы были обернуты модифицированными пиксельными военными рубашками, сшитыми в Украине. Вместо традиционного камуфляжного рисунка на ткани разместили небольшие силуэты животных — в память о домашних и диких животных, которые становятся незаметными жертвами войны.

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Сверху конструкцию покрыли белой краской. По замыслу Ай Вэйвэя, этот слой должен был символизировать цензуру, идеологические манипуляции, замалчивание военных преступлений и попытки «обелить» насилие.

В результате произведение, созданное для осмысления разрушительной силы войны, само стало непосредственной жертвой российской атаки.

Ай Вэйвэй и его визит в Украину

Визит Ай Вэйвея в Украину летом 2025 года стал знаковым событием для украинской и международной культурной общественности. В частности, художник лично посетил военных на фронте в Харьковской области.

Он объяснял, что для него было важно «быть рядом с солдатами», выслушать их рассказы и запечатлеть то, что происходит в Украине.

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Ай Вэйвэй — всемирно известный китайский художник-концептуалист, скульптор, архитектор, куратор и общественный активист-диссидент. Его считают одним из самых влиятельных современных художников в мире, в частности благодаря его гражданской позиции и правозащитной деятельности.

Художник неоднократно вступал в конфликт с китайскими властями из-за критики коммунистического режима и расследования случаев коррупции после землетрясения в Сычуане. В 2011 году его арестовали, а впоследствии в Шанхае была разрушена его студия. В течение длительного времени Ай Вэйвэй жил и работал в изгнании в Европе.

Теперь одна из его работ, созданная непосредственно под впечатлением от российско-украинской войны, была уничтожена той самой войной, которую она должна была осмыслить.

Напомним, в ночь на 3 сентября российская террористическая армия атаковала Бориспольский район Киевской области. Утром стало известно о как минимум одном раненом и об обширных повреждениях.

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