Ракети РФ вдарили по інсталяції всесвітньо відомого художника з Китаю

Інсталяція Ай Вейвея / © Instagram Ай Вейвея

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Російська армія завдала балістичного удару по складу в Бучанському районі Київської області, де зберігалася масштабна інсталяція всесвітньо відомого китайського художника Ай Вейвея. За словами митця, у будівлю влучили дві балістичні ракети.

Про це Ай Вейвей повідомив у дописі в Instagram, опублікувавши фото та відео наслідків удару.

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«Склад, де зберігалася робота „Три ідеально пропорційні сфери та камуфляжна форма, пофарбована в білий колір“, розташований у Бучанському районі на околиці Києва — вранці 19 липня в нього влучили дві балістичні ракети», — написав художник.

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Яку саме роботу знищила атака

Йдеться про інсталяцію «Три ідеально пропорційні сфери та камуфляжна форма, пофарбовані в білий колір», яку Ай Вейвей створив після свого візиту до України влітку 2025 року. Цей проєкт став його першою українською інсталяцією та однією з помітних подій у культурному житті України.

Роботу демонстрували з 14 вересня до 30 листопада 2025 року в Києві, у «Павільйоні 13» (Павільйоні Культури) на ВДНГ. В основі концепції твору — переосмислення війни, військового маскування, цензури та прихованого насильства.

Для інсталяції художник використав три металеві сфери, створені за мотивами математичної досконалості «Божественної пропорції» Леонардо да Вінчі. Вони символізували раціональність, порядок та ідеали Просвітництва.

Сфери були обгорнуті видозміненими піксельними військовими сорочками, пошитими в Україні. Замість традиційного камуфляжного малюнка на тканині розмістили невеликі силуети тварин — як присвяту домашнім і диким тваринам, які стають непомітними жертвами війни.

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Зверху конструкцію вкрили білою фарбою. За задумом Ай Вейвея, цей шар мав символізувати цензуру, ідеологічні маніпуляції, замовчування воєнних злочинів та спроби «відбілити» насильство.

У результаті робота, створена для осмислення руйнівної сили війни, сама стала безпосередньою жертвою російської атаки.

Ай Вейвей і його візит до України

Візит Ай Вейвея до України влітку 2025 року став знаковою подією для українського та міжнародного культурного середовища. Художник, зокрема, особисто побував у військових на фронті в Харківській області.

Він пояснював, що для нього було важливо «стояти поруч із солдатами», почути їхній досвід та зафіксувати те, що відбувається в Україні.

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Ай Вейвей — всесвітньо відомий китайський художник-концептуаліст, скульптор, архітектор, куратор і громадський активіст-дисидент. Його вважають одним із найвпливовіших сучасних митців у світі, зокрема завдяки його громадянській позиції та правозахисній діяльності.

Митець неодноразово конфліктував із китайською владою через критику комуністичного режиму та розслідування корупції після землетрусу в Сичуані. У 2011 році його заарештували, а згодом у Шанхаї було знищено його студію. Протягом тривалого часу Ай Вейвей жив і працював у вигнанні в Європі.

Тепер одна з його робіт, створена безпосередньо під враженнями від російсько-української війни, була знищена тією ж війною, яку вона мала осмислити.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Бориспільський район Київської області. Вранці було відомо про щонайменше одного пораненого та масштабні пошкодження.

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