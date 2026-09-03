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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України сунуть дощі та суттєве похолодання: синоптики назвали регіони, у яких 4 вересня значно знизиться температура

Доки більшість регіонів ще насолоджуватиметься літнім теплом, північний захід України опиниться під впливом дощового атмосферного фронту.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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До України йде похолодання

До України йде похолодання / © unsplash.com

У більшості регіонів України 4 вересня переважатиме тепла та суха погода з мінливою хмарністю, а прохолода з дощами буде лише в деяких північно-західних областях.

Детальний прогноз погоди в Україні на п’ятницю, 4 вересня, дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 4 вересня в Україні переважно суху та комфортну погоду. За її словами, температура повітря впродовж дня становитиме від +22 до +25 градусів тепла. Прохолодніше буде лише на Волині, Рівненщині та Житомирщині. В цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +22 градусів.

Водночас фахівчиня зауважує, що спекотно буде в південній частині України, у східних областях, а також на Дніпропетровщині — очікується від +28 до +30 градусів вище нуля.

«4 вересня в Україні дощів майже не буде, за винятком Волині, Рівненщини, Житомирщини, де пройдуть невеликі опади. В Києві, в нашій любій столиці, завтра без істотних опадів, максимальна температура повітря +23…+24 градуси тепла», — прогнозує Діденко.

Своєю чергою керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 4 вересня погоду визначатиме висотна улоговина скандинавського циклону.

«У нестійкій повітряній масі атлантичного походження під дією ще активного вересневого сонця вдень розвиватиметься конвективна хмарність, місцями з короткочасними грозовими дощами. За прояснень і достатньої вологості повітря у ніч проти 4 вересня можливі перші осінні тумани», — прогнозує він.

За словами синоптика, температурний фон вночі становитиме від +9 до +14 градусів тепла, вдень варто очікувати комфортні +22…+27 градусів.

В Україні 4 вересня очікується від +22 до +30 градусів тепла / © unsplash.com

В Україні 4 вересня очікується від +22 до +30 градусів тепла / © unsplash.com

За даними Українського гідрометцентру, 4 вересня в Україні очікується мінлива хмарність і здебільшого суха погода, яку зумовлюватиме поле підвищеного тиску. Лише вдень на північному заході та Київщині атмосферний фронт зумовить місцями невеликий дощ, а в Карпатах можливі пориви південно-західного вітру до 15–20 м/с (загалом по країні буде вітер зі швидкістю 5–10 м/с).

Вночі та вранці на півночі, заході і в центрі подекуди зберігатиметься туман. Нічна температура становитиме +8…+14 градусів тепла, а на півдні та південному сході очікується від +14 до +19 градусів. Вдень повітря прогріється до +22…+27, на південному сході — до +30, водночас у західних областях через прохолодну повітряну масу буде +18…+23 градуси тепла.

Погода в Україні 4 вересня 2026 року / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 вересня 2026 року / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в Києві 4 вересня буде хмарна погода з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень місцями будуть невеликі дощі. По області вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень буде близько +25 градусів.

Погода у Львові

В обласному гідрометцентрі повідомляють, що погоду на Львівщині 4 вересня визначатиме південна частина циклонічної депресії над Великою Британією та Скандинавією. Загалом у регіоні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Однак метеорологи попереджають: на території Львівщини та у Львові 4 вересня вночі та вранці буде туман, видимість становитиме 200–500 м. У зв’язку з цим у регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про туман на Львівщині 4 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про туман на Львівщині 4 вересня / © Укргідрометцентр

Вітер буде південно-західний, вночі зі швидкістю 3–8 м/с, вдень — 9–14 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, в горах місцями буде +7, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується +22…+24 градуси.

Погода в Харкові

За прогнозами синоптиків, 4 вересня на Харківщині очікується мінлива хмарність, суттєві опади не передбачаються. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

На території області стовпчики термометрів уночі покажуть +12…+17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів.

Безпосередньо в Харкові також утримається суха погода з аналогічним вітром, водночас нічні показники температури становитимуть +14…+16 градусів тепла, а денні сягнуть +25…+27 градусів.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 4 вересня буде ясно, без опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі від +10 до +15 градусів тепла, вдень — від +25 до +30 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +14 до +16 градусів, вдень — від +26 до +28 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 4 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, місцями до +12 градусів, вдень повітря прогріється до +25…+30 вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів.

Температура морської води становитиме від +22 до +23 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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