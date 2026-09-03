Сила тисяч атомних бомб: глибоко під Англією виявили апокаліптичну знахідку

На місці сучасної Англії пів мільярди років тому сталася масштабна катастрофа / © Associated Press

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Нещодавно геологи повідомили про виявлення залишків величезної вулканічної кальдери віком 454 мільйони років, яка ховається глибоко під сучасними англійськими графствами Норфолк та Лінкольншир. На розгадку таємниці цієї зруйнованої часом структури та її вибухового минулого науковцям знадобилося цілих 30 років кропітких досліджень.

Про це пише Live Science.

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За словами спеціалістів, цей вулкан гарантовано спричинив щонайменше одне гігантське виверження в історії нашої планети.

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Докази катастрофи та кристали циркону

Під час недавнього аналізу фахівці дослідили кристали циркону, які були вилучені ще 80 років тому зі свердловин на відстані 65 кілометрів одна від одної. Ці мікроскопічні частки утворюються в розплавленій магмі безпосередньо перед виверженням та містять уран, що дозволяє дуже точно визначати вік стародавніх подій.

Результати продемонстрували збіг віку англійських кристалів із товстим шаром вулканічного попелу, який зараз покриває територію Скандинавії та Балтійського регіону. Це переконливо свідчить, що колосальний шлейф попелу перелетів через стародавнє море Торнквіста та осів за тисячі кілометрів від епіцентру вибуху.

Чому вчені уникають терміна «супервулкан»

Хоча вибух був еквівалентним силі тисяч атомних бомб і породив величезні пірокластичні потоки, професійні вулканологи категорично відмовляються називати об’єкт супервулканом. Фахівці пояснюють, що це поняття є надто неточним і розмитим, тому в науковому світі воно давно перетворилося на звичайне «модне слово для преси».

Натомість експерти класифікують цю катастрофу як ультраплініанське виверження, яке є найжорстокішим типом вулканічних вибухів із викидом понад 1000 кубічних кілометрів матеріалу. Ймовірно, цей апокаліптичний процес тривав від кількох днів до тижнів, формуючи велетенські хмари попелу заввишки понад 40 кілометрів.

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Ерозія та невидима спадщина

До сьогоднішнього дня збереглося вкрай мало матеріалу від того стародавнього ультраплініанського виверження, оскільки більша його частина була еродована або глибоко похована. Нині на поверхні немає абсолютно жодних візуальних слідів цих подій, а самі свердловини розташовані в одній із найплоскіших місцевостей сучасної Англії.

Водночас науковців зовсім не дивує наявність слідів великих доісторичних вулканів на території Великої Британії. Цей виявлений об’єкт є лише частиною значно ширшої вулканічної системи, яка була надзвичайно активною 450 мільйонів років тому в цьому регіоні.

Нагадаємо, в Антарктиді активний вулкан Еребус регулярно викидає у повітря разом із газом та парою дрібні кристали металевого золота. Завдяки цій унікальній геологічній активності щодня на навколишні крижані простори осідає близько 80 грамів дорогоцінного металу.

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