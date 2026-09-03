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Ремонт обернувся неймовірною знахідкою: що жінка побачила за старою стіною
Під час ремонту старого котеджу у Великій Британії жінка випадково знайшла за стіною великий настінний розпис 1967 року. Фреска десятиліттями була прихована над каміном і добре збереглася.
Реставраторка меблів і художниця Хлоя Кемпстер під час ремонту старовинного будинку у Великій Британії виявила за стіною над каміном добре збережений настінний розпис, створений майже 60 років тому.
Про це повідомляє Mirror.
Жінка реставрує котедж 1829 року в Коттінгемі на кордоні Лестерширу та Нортгемптонширу. Раніше в цій будівлі працювала пекарня.
Несподівану знахідку Хлоя зробила, коли готувалася встановити дров’яну піч. Для цього потрібно було відкрити оригінальний камінний отвір і зняти частину конструкції, якою його закрили попередні власники.
Коли жінка прибрала шматок гіпсокартону над каміном, за ним виявився великий настінний розпис.
На картині зображений сільський пейзаж із двома вершниками в червоних куртках та собаками. Судячи з композиції, йдеться про сцену полювання на лисиць. На розписі також залишили підпис і дату — 1967 рік.
«Ми не могли повірити своїм очам, коли знайшли цю неймовірну фреску, створену попередніми власниками 1967 року. Це прекрасна знахідка, яка справді передає атмосферу тодішнього заміського життя», — розповіла Кемпстер.
Втім, зберегти розпис у нинішньому вигляді може бути складно. За словами власниці, кімнату доведеться заново штукатурити. Вона поки не знає, чи вдасться залишити фреску відкритою, але пообіцяла детально її сфотографувати.
Хлоя також припустила, що в майбутньому могла б використати зображення або історію знахідки для проєкту, пов’язаного з колишніми власниками будинку.
Користувачів соцмереж особливо здивувало те, наскільки добре зберігся розпис після десятиліть за стіною. Дехто порадив господині взагалі не закривати знахідку, а оформити її як окремий елемент інтер’єру.
Нагадаємо, у Бельгії під час демонтажу будинку робітники знайшли скарб, вартістю орієнтовно 9 мільйонів євро. Чоловіки зазначили, що спочатку не повірили, що це справжнє золото.